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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أقدمت الفرق التابعة لوزارة التجارة السعودية، على مداهمة أحد المنازل بعد أن حوله مقيم من جنسية عربية إلى مستودع لبيع بضائع ومنتجات مجهولة المصدر ومخالفة.

وتمكنت وزارة التجارة، بالتعاون مع الجهات المختصة، من الإطاحة بمقيم عربي حول منزله إلى بؤرة خفية لبيع بضائع مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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السعودية: التجارة تداهم منزل مقيم عربي حوله لسوبر ماركت ومفاجأة بشأن ما عثر عليه بعد التفتيش! (فيديو)

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وقال صالح العنزي رئيس فريق وزارة التجارة للحملات، أنه تم ضبط المخالف بمساعدة الجهات المختصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والأمانة ووزارة التجارة؛ حيث تم ضبط سلع مخالفة منها أدوات تجميل وملابس، فيما تمت المداهمة بعد أخذ إذن النيابة العامة.