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صنعاء - ميسرا اسماعيل - حالة من الحزن سادت بعد الإعلان عن وفاة الدكتور المصري عادل عبد العال، المتخصص ب"الطب البديل" القائم على التداوي بالأعشاب الطبيعية، حيث نشر نعى له على صفحته في "فيسبوك"، دون ذكر سبب الوفاة، ولم يعلن عن إصابته بأي أمراض خلال الفترة الماضية، وجاء في النعي: "بكل كلمات الحزن والأسى توفي الى رحمة الله تعالي الدكتور عادل عبد العال، ونسأل الله عز وجل أن يرحمه نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

وأكد أحد أقارب الدكتور لصحيفة "الوطن"، إنه تعرض لأزمة قلبية حادة، أدت إلى وفاته، ما اثار حالة من الحزن والصدمة، ودعى الجميع له بالرحمة والمغفرة.

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السبب الحقيقي وراء وفاة الطبيب عادل عبد العال المفاجئ

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الدكتور عادل عبد العال، طبيب معروف في مجال الطب البديل والتغذية والعلاج بالأعشاب، تخرج في جامعة المنيا، وحصل على درجة الماجستير في إصابات الركبة، ودرجة الدكتوراه في فسيولوجيا التغذية والرياضة، ونشر عدة كتب فيها الوصفات والأعشاب الطبية، وشارك بحلقات تلفزيونيةعن العلاج بالأعشاب والعادات الصحية، وبزغ نجم الدكتور طوال العشرين عاماً الأخيرة، حيث قدم النصائح الغذائية للمشاهدين والتي تساعد في علاج الكثير من الأمراض، ونال مكانة كبيرة في قلوبهم.

انجز الدكتور عادل عبدالعال الكثير في عالم الطب البديل، وكان اهتمامه بالغاً بالطب الرياضي، حيث كان يؤكد دائماً أن الرياضة هي الحل والعلاج للكثير من الأمراض.