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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تم طرح تجربة البرنامج الرمضاني الشهير "رامز جلال" أخيرًا لزوار موسم الرياض لأول مرة في الشرق الأوسط، ليتمكن بهذا الجميع عيش تجربة المقالب كأحد ضيوف البرنامج.

أعلن حساب الهيئة العامة للترفيه بالإضافة لحساب المستشار تركي آل الشيخ عن طرح تجربة "رامز جلال" في بوليفارد رياض ستي، والتي بدأت من يوم الأمس الأحد 21 فبراير وستستمر إلى 26 من فبراير الجاري، يأتي ذلك بالتزامن مع إجازة يوم التأسيس الرسمية في السعودية.

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لأول مرة في السعودية .. طرح تجربة رامز جلال لزوار موسم الرياض وهذه قيمة التذكرة

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قيمة تذكرة دخول التجربة

بتجربة تفاعلية مثيرة يستطيع زوار بوليفارد الرياض من عيش أجواء المقالب الطريفة مع " رامز جلال" لأول مرة في الشرق الأوسط، وذلك بقيمة 70 ريالًا على الشخص، وتأتي هذه الفعالية بجانب الفعاليات الكثيرة في موسم الرياض مثل لعبة الحبار التي كانت ضمنأجمل فعاليات بوليفارد الرياض لعُطلة نهاية الأسبوع.

من جهة أُخرى شكر نجم المقالب "رامز جلال" المستشار تركي آل الشيخ عبر تغريدة له على "تويتر" قال فيها :" شكر خاص لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على دعمه اللا محدود لتجربة رامز لأول مرة في الشرق الأوسط"، و أخيرًا وبمناسبة الحديث عن الفعاليات الأضخم تذكري إقامة أكبر معرض للعطور العربية في العالم ضمن موسم الرياض.