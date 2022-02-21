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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تحظى المكملات الغذائية بشعبية كبيرة هذه الأيام ويعتقد الكثير من الناس أنها آمنة تماماً. ومع ذلك، فهي ليست كذلك. إذا تم تناول فيتامين شائع بشكل غير صحيح، فمن الممكن تماماً الإصابة بمشاكل خطيرة في الكلى.

تفسر شعبية المكملات لأنها تساعد في محاربة علامات الأمراض دون تحديد الأسباب. فوائدها المبالغة في تقديرها تصرف الانتباه عن المخاطر المحتملة. يمكن أن يسبب أحد المكملات المستخدمة على نطاق واسع ضرراً لا رجعة فيه للكلى إذا تم تناوله لفترة طويلة بجرعة خاطئة.

أصبحت صناعة المكملات أقوى من أي وقت مضى، لكن الباحثين يواصلون الموازنة بين الفوائد والمخاطر. هناك أدلة متزايدة على أن التأثير الإيجابي لها متواضع للغاية. ومع ذلك، فإن دراسات أخرى تثير مخاوف بشأن سلامتها. فعلى سبيل المثال، تم ربط أحد الفيتامينات المشهورة بـ “تلف الكلى الذي لا يمكن علاجه”.

أظهر مقال نشرته الجمعية الطبية الكندية في عام 2019 أن الإفراط في تناول فيتامين د يمكن أن يتسبب في تلف الكلى لدى أولئك الذين لا يعانون من نقص فيتامين د.

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تحذير طبي من مكمل غذائي شائع يؤدي إلى “تلف كلوي لا يمكن علاجه”تعرف عليها الان ؟

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قال المؤلف الرئيسي للدراسة بورن أوغست، من جامعة تورنتو، كندا ، لـ: Medscape Medical News “الهدف من دراسات الحالة هو إخبار المزيد من الأشخاص أن تناول جرعات عالية من فيتامين د لدى أولئك الذين لديهم مستويات طبيعية من فيتامين د يمكن أن يؤدي إلى تسمم.