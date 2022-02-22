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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تثير الأحلام الجنسية كثيرا من الجدل حول قيمتها النفسية وتداعياتها، حيث كثيرا ما يؤدي التفسير الفردي لهذه الأحلام إلى مغالطات أو إحساس بالذنب، أو حتى التشويش الذهني والإحساس بحالة ذهول خصوصا إذا ما تم ربط ذلك بالواقع.

الباحثة الأمريكية “لاوري لوينبرغ كوين” خصصت وقتاً لرصد 5 تفسيرات للأحلام الجنسية.

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للنساء فقط: 5 تفسيرات واقعية للأحلام الجنسية !

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1- ممارسة الجنس مع رب العمل

عندما تحلمين بأنك تمارسين الجنس مع رئيسك في العمل، فهذا لا يعني أنك ترغبين في ذلك، وذلك حسب الخبيرة الأمريكية في تفسير الأحلام لاوري لوينبرغ كوين، مؤلفة كتاب “تفسير رموز الأحلام” وعضو في الجمعية العالمية لتفسير الأحلام.

وتؤكد الاختصاصية الأمريكية لاوري لوينبرغ كوين، أن “الحلم بعلاقة حميمية مع زميل لك في العمل أو مع رب العمل، هو حلم شائع جدا. ولكن هذا لا يعني أنك معجبة به، بل أنت معجبة بشيء يملكه، فهذا نوع من الغبط أو الحسد. في الحقيقة فأنت لا تريدين هذا الشخص بقدر ما تريدين شيئا فيه وتريدينه لنفسك.

2ـ ممارسة الجنس مع زوجك أو خطيبك السابق

يمكن أن يكون شكلا من أشكال العزم على حل مشاكلك العاطفية العالقة، لا سيما إذا كنت لم تريدي نهاية العلاقة. ولكن إذا كنت متزوجة أو عندك علاقة حالياً، ففي كثير من الأحيان، الحلم مع زوجك أو خطيبك السابق يعطي فكرة عن العلاقة الحالية الخاصة بك.

فالاختصاصية الأمريكية لاوري لوينبرغ كوين، تقول إنك “عندما تكونين متزوجة وتحلمين بممارسة الجنس مع زوجك أو خطيبك السابق، فهذا يعني أنك ترغبين في إحياء العاطفة داخلك، لأن علاقتك الحالية أصبحت روتينية”.

3- ممارسة الجنس مع شخص غريب

لا حاجة لتذهبي إلى الطبيب النفسي، عندما تحلمين بممارسة الجنس مع شخص غريب. فيجب أن تعلمي أن هذا الشخص الغريب في الحلم في الحقيقة هو أنت!!

وتظهر هذه الظاهرة، عندما تقومين بمجهود أو بشيء يتطلب قوة هائلة أو شجاعة أو جرأة. إن هذا النوع من الحلم هو دليل على أنك فخورة بإنجازاتك.

4- ممارسة الجنس مع شخص تعرفينه

عندما تحلمين بممارسة الجنس مع شخص تعرفينه، فهذا يدل على أن لديه مميزات مهمة، أنت تريدينها وتحتاجين إليها. وإن كنت متزوجة فهذه المميزات لا توجد في زوجك.

ولعل هذا الرجل في الحلم ينبهك على أن شريك حياتك لا يوفر لك عدة أشياء تحلمين بها. وبالتالي يجب أن تبدئي في محادثة جدية مع خطيبك أو زوجك حول الأشياء التي لا ترضيك منه.

5- ممارسة الجنس مع امرأة

إذا كنت تحلمين بممارسة الجنس مع امرأة مثلك، فلا تقلقي، فأنت لست سحاقية. إنه دليل على افتخارك بسماتك الأنثوية الخاصة بك. وهذا النوع من الأحلام جد شائع أثناء فترة الحمل، عندما يكون الجسم في أوج صورته الأنثوية. إذا حلمت بممارسة الجنس مع امرأة، فكري فيما فعلته في اليوم السابق. أكيد أنك قمت بإنجازات ممتازة. إنه احتفال بالأنوثة وليس مؤشراً على رغبات جنسية كامنة.