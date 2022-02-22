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صنعاء - ميسرا اسماعيل - هناك بعض العلامات أو الروائح الكريهة التي تصدر من الفم، قد تكون مؤشرا على الإصابة بمرض السكر، نتيجة ارتفاع مستوى السكر في الدم، لذا وجب الانتباه، وزيارة الطبيب المختص على الفور، لتحديد العلاج المناسب في هذه الحالات، حتى لا يصاب الفرد بمضاعفات نتيجة ارتفاع السكر.

حدد الدكتور أشرف عمر استشاري زراعة الكبد والجهاز الهضمي بمستشفى القصر العيني، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، بعض العلامات التي تدل على ارتفاع مستوىآ السكرآ في الدم.

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إذا ظهرت عليك هذه العلامات فتوجه إلى الطبيب المختص فورًا فإن مستويات السكر لديك مرتفعة جدا

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علامات بجسمك تنذر بارتفاع نسبة السكر في الدم

- الانزعاج من الضوء الساطع.

- تمزق وتقشر العين.

- كثرة التبول.

- الصداع.

- إسمرار بالجلد.

- تغييرات بلون الجلد.

- وجود الخراج بالوجه.

- رائحة الفم الكريهة وتكون مع كبار السن، وهذه من العلامات الخطرة التي تؤدي إلى حدوث غيبوبة ثم الوفاة.

- الشعور الدائم بالعطش.

- فقدان الوزن الملحوظ.

- تورم أو إحمرار أو ألم أو ارتخاء في الجفن.

- الشعور بوجود شيء ما في عينيك.

- رؤية مشوشة.

- التعب والخمول.

خطوات ضبط السكر في الدم

- الالتزام بالأدوية.

- ضبط الوزن، فإذا كان المريض يعاني من سمنة مفرطة فلابد من خسارة الوزن وإتباع حمية غذائية لإنقاص الوزن.

- متابعة السكر بانتظام.

- تناول الطعام الصحي والخضراوات والفاكهة.

- ممارسة الرياضة البسيطة بانتظام.

- تقليل النشويات والسكريات والمياه الغازية.

- تناول الأدوية بانتظام.

- المتابعة الدورية لنسية السكر في الدم.

وقال الدكتور «أشرف» إن الإفراط في تناول الطعام وعدم التحرك بشكل كاف يمكن أن يؤدي إلى ارتفاعآ نسبة السكرآ في الدم.

وقد تشمل الأسباب الأخرى الشعور بالتوتر، أو الشعور بالتوعك من العدوى، أو فقد جرعة من الدواء، أو تناول المزيد من الكربوهيدرات أكثر مما يستطيع جسمك تحمله.