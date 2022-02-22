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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تداول ناشطون عرب على منصات التواصل الاجتماعي منتصف الشهر الجاري، مقطع فيديو نادر بخصوص زيارة للرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، إلى العراق ولقائه بصدام حسين قبيل الغزو الأمريكي.

ويشرح الفيديو الذي رصده محرر "بويمن" ذكاء صدام حسين وتعامله بحنكه بعدما علم أن ساعة اليد التي يرتديها مبارك هي جهاز تجسس وعليها كاميرا تصوير سرية.

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شاهد ذكاء صدام حسين عندما علم أن ساعة حسني مبارك كانت جهاز تنصت !!

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ويتحدث محتوى الفيديو عن استفسار مبارك من صدام عن سر تحدي الأخير لدولة الاحتلال الإسرائيلي وهي تمتلك سلاحا نوويا واسلحة متطورة تفوق ما كان يمتلكه العراق.

ويزعم المحتوى أن صدام أخذ مبارك في اليوم التالي من الزيارة إلى مكان سري تحت الأرض ليره "قنبلة ذرية" لكن أحد الحراس الشخصيين لصدام همس في أذنه بأن معلومات استخباراتية تؤكد أن ساعة مبارك هي جهاز تجسس، فلجأ صدام لحيلة ذكية تمثلت في طلبه مبادلة ساعته بساعة مبارك لتبقى ذكريات لكل منهما.

وذكر ناشروا المحتوى أن العلاقة بين مصر والعراق شهدت بعد ذلك برودا بسبب ما اعتبره صدام حسين خيانة من حسني مبارك.

بقية التفاصيل تجدونها في الفيديو أدناه: