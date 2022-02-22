نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر طرق بسيطة للتخلص من سموم الملح المتواجدة في جسمك على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - يجد الأشخاص صعوبة في الانقطاع عن تناول الملح مرة واحدة، ولكن هناك بعض الطرق الفعالة التي قد تساعدك في التخلص من سموم الملح التي تتراكم في جسمك، وذلك عن طريق تقليل نسبة الأملاح التي تدخل جسمك.



وفي هذا السياق أوضحت سونيا أنجيليون وهي اختصاصية تغذية متخصصة في التغذية القلبية الوعائية والمتحدثة باسم أكاديمية التغذية وعلم التغذية، إلي انه يمكن استبدال الملح ببعض الاطعمة التي تحتوي على الاملاح بشكل طبيعي على سبيل المثال يمكن استخدام مزيج مكسيكي مع الكمون، والفلفل الحار، والفلفل الأحمر المدخن، بينما أن المزيج الذي يحتوي على إكليل الجبل، والزعتر، والأوريجانو، قد يكون مناسبًا تمامًا للأطباق الإيطالية.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:

شاهد ذكاء صدام حسين عندما علم أن ساعة حسني مبارك كانت جهاز تنصت !!

12 حالة غير متوقعة يشعر بها الرجل عندما تبتعد المرأة عنه!! رقم 7 سيصدمك

إذا ظهرت عليك هذه العلامات فتوجه إلى الطبيب المختص فورًا فإن مستويات السكر لديك مرتفعة جدا

لأول مرة.. تحت شعار “يوم بدينا” السعودية تحتفل بذكرى “يوم التأسيس”.. وهذا الفرق بينه وبين اليوم الوطني

ماهي الأسباب الصحية والنفسية الخطيرة وراء رعشة الجسم؟ اليك طرق علاجها

نوع من التوابل يسبب أضرار صحية..منها "الدوخة والحموضة وآلام في المعدة والغثيان"..توقف عن تناوله

اعلامي شهير يفضح عريس الإسماعيلية ويكشف عن طلب غريب منه

نقص فيتامين " د " عامل خطير لأمراض القلب والشرايين والسكتات الدماغية.. تعرف على 5 علامات تخبرك أنك تعاني من نقصه في جسمك !

تغييرات نفسية وصحية..هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الموز كل يوم!!

ماذا قالت العرافة البلغارية العمياء عن تاريخ اليوم 22/2/2022 ؟؟.. يجب أن نخاف من هذا اليوم.. ماذا سيحدث؟؟

ياسمين رئيس تعلن طلاقها رسميًا بسبب تصريحات زوجها الصادمة عن "البوس والمشاهد الجريئة" .. ماذا قال؟

شاهد..محمد رمضان يثير الجدل مجددا بصور من داخل طائرته الخاصة..وهكذا علق

إحساس في معدتك يحذر من ارتفاع مستويات الكوليسترول بشكل خطير!

أعراض السرطان: علامتان "مقلقتان" على جسمك قد تظهران "خلال أسابيع قليلة"

ودعًا للنسيان .. أعشاب سحرية تقوي الذاكرة وتساعد على التركيز والتخطيط الجيد والفهم السريع

خضراوات يُمنع وضعها في الثلاجة لهذا السبب الخطيرة!

تحذير سم قاتل..لا تتناول هذه الأجزاء من الدجاج تسبب أضرار صحية خطيرة

نهاية مأساوية لمتحولة عراقية على يد شقيقها

موظف عربي في شركة الاتصالات السعودية STC يسيء للمملكة عبر تويتر

بتفلس في آخر الشهر؟؟.. احذر هذه العادات الست تجعلك فقيرا

تحذير..مكملات غذائية شائعة تساعد في تحسين صحة الجلد وعلاج هشاشة العظام تعمل "كغذاء للخلايا السرطانية"

عشبة موجودة في كل منزل عربي تعزز الأنسولين وتضبط نسبة السكر في الدم بشكل حيّر الأطباء (تعرف عليها)



وأشارت أنجيليون أنه في حالة تناول الأطعمة في خارج المنزل من الأفضل ان تتطلب الخضروات أو الأسماك المطهية على البخار وابتعد عن تناول الصلصات الجاهزة، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية.



ومن أبرز النصائح التي اشارت لها أنجيليون أنه من الأفضل عند شراء منتجاتك من السوبر ماركت يجب التأكد من البحث عن مصادر خفية للصوديوم، والتي تشمل كلمات ترمز لمكون الصوديوم على الملصقات الغذائية.



وأخيرًا نصحت أنجيليون بضرورة التأكد بأن الاطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم لأنها قادرة على إزالة السموم من الجسم بسهولة.