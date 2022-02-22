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صنعاء - ميسرا اسماعيل - هل تبحثين عن طريقة سريعة تساعدك على تطويل الشعر بسرعة ومن دون تعريضه لأي مواد كيميائية مضرة؟ بات بامكانك الحصول على النتيجة المرجوة و في غضون اسبوع فقط من خلال حواضر مطبخك. تعلمي معنا فيما يلي كيفية تحضير خلطات تطويل الشعر في اسبوع بخطوات سهلة وبسيطة، وجربيها بنفسك لتلحظي الفارق.

تطويل الشعر في اسبوع بالثوم

لسنا بحاجة لإخبارك عن فوائد الثوم العديدة للشعر، فلمَ لا تعتمدينه لتحفيز نمو شعرك والمحافظة على لماعيته في الوقت نفسه؟.

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تبحث عنها جميع النساء .. خلطة سحرية لتطويل الشعر في اسبوع المواد موجود في كل منزل (طريقة التحضير)

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المكونات

10 فصوص من الثوم المقشر

كوب من زيت الزيتون

طريقة التحضير

ضعي الثوم والزيت في وعاء قابل للتسخين على نار خفيفة، وذلك حتى يلين الثوم ويصبح قابلاً للهرس.

ارفعي المزيج عن النار واعمدي الى هرس الثوم جيداً ومزجه مع الزيت.

صفي المزيج من القطع الكبيرة لتحصلي على زيت الزيتون بالثوم واستخدميه وهو ما زال ساخناً.

طبقي الزيت على شعرك مع التركيز على فروة الرأس.

دلكيها لمدة 5 دقائق، ثم غطي شعرك بالكامل بقبعة الاستحمام أو بكيس بلاستيكي لمدة 3 ساعات.

بعد مرور المدة المذكورة، ازيلي قبعة الاستحمام واغسلي شعرك جيداً بالماء الفاتر والشامبو.

كرري هذه الخلطة 3 مرات في الاسبوع لتلحظي النتيجة من الاسبوع الأول.

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تطويل الشعر في اسبوع بالبصل

وللبصل حصة خاصة فيما يتعلق بخلطات تطويل الشعر المنزلية الأكثر نجاحاً، وبالأخص من خلال العصير المستخرج منه.

المكونات

3 حبات من البصل المقشور

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض

طريقة التحضير

بعد تقشير البصل، ضعيه في الخلاط وافرميه جيداً ليصبح ناعم القوام.

اعمدي الى تصفيته لاستخراج العصير منه.

اضيفي عصير الليمون إلى عصير البصل لتخفيف حدة رائحته وتعزيز فوائده على شعرك.

طبقي الخلطة على فروة الرأس مع تدليكها جيداً بشكل دائري لمدة 5 دقائق.

اتركي خلطة تطويل الشعر هذه لمدة 30 دقيقة، ثم اغسلي شعرك كالمعتاد بالماء والشامبو.

كرري هذه الخلطة 3 مرات اسبوعياً لنتيجة سريعة ومضمونة.

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تطويل الشعر في اسبوع بالسدر

ومن المكونات الأكثر شهرةً لتطويل الشعر وتنعيمه في الوقت نفسه، لا بد أن نتطرق للسدر مع هذه الخلطة السهلة والمضمونة.

المكونات

نصف كوب من السدر المطحون

كوب من الماء الدافئ

صابونة من زيت الزيتون (اختيارية)

طريقة التحضير

امزجي السدر مع الماء للحصول على معجون متجانس.

طبقي الخلطة على شعرك مع التركيز بشكل كبير على الجذور.

لفي رأسك بعدها بقبعة الاستحمام او بكيس بلاستيكي واتركي المزيج ليتغلغل في فروة رأسك لمدة 3 ساعات.

أزيلي قبعة الاستحمام واغسلي شعرك جيداً، ثم استحمي بصابونة زيت الزيتون. يمكنك الاستعاضة عنها بالخصوع لحمام زيت من زيت الزيتون أيضاً، وذلك لتحفيز نمو الشعر وترميمه في الوقت نفسه.

كرري هذه الخلطة 4 مرات في الاسبوع وستلحظين أن شعرك بات ينمو بسرعة أكثر.

فما الذي تنتظرينه؟ جربي إحدى الخلطات أعلاه لتطويل الشعر في اسبوع، وذلك حسب المكونات المتوفرة لديك. نضمن أنك ستشكريننا لاحقاً!.