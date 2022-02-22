نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر إليكم طريقة سهلة للتغلب على الضغوط النفسية وأمراض القلق والتوتر (عش مرتاح البال) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - مشاغل الحياة، والضغوط اليومية، والتوتر، والقلق، الذي قد نواجهه يومياً من شأنه أن يؤثر على الصحة النفسية، وعلى التوازن النفسي. فما هي أهم الطرق والأساليب الوقائية، التي بإمكاننا اتباعها للمحافظة على صحتنا العقلية، بعيداً عن تناول الأدوية الكيميائية وزيارة العيادات الطبية؟

-خصص وقتاً لنفسك: تعامل مع نفسك باحترام وتوقف عن جلد الذات.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:

كنز غذائي وفوائد خارقة للبرتقال ستدفعك لعدم الاستغناء عنه

أسباب غير معروفة لشيب الشعر المبكر..تعرف على كيفية العلاج الفعالة

امرأة تكتشف بالصدفة أنها مطلقة منذ 12 عاماً..وما قام به زوجها أثناء هذه المدة سبب لها صدمة مدوية

دكتور معروف يفجر مفاجأة جديدة بشأن القبض على "طبيب الكركمين" في مصر

وفاء الكيلاني وشيرين عبدالوهاب لسن الوحيدات..مشهورات طلبن يد أزواجهن! والمفاجأة في طريقة الطلب!!

إليكم طريقة سهلة للتغلب على الضغوط النفسية وأمراض القلق والتوتر (عش مرتاح البال)

عليك معرفتها..6 أطعمة خارقة لخفض الكوليسترول الضار بسرعة مذهلة

ليس إنقاص الوزن فقط.. فوائد عدة مذهلة لحمية “بيسكاتاريان” الشهيرة..تعرف عليها

وداعًا لتساقط الشعر.. شامبو طبيعي يمكنك صنعه في المنزل لتعزيز نمو الشعر والقضاء على الصلع دون آثار جانبية

السجن 3 سنوات لفنان مصري شهير بتهمة الاعتداء والتحرش على 7 فتيات

علامة في العين ترصد مرض الزهايمر باكراً وفق دراسة جديدة

اكتشاف ثورة جدية بديلة للذهب والدولار الأمريكي ستغير مجرى الاقتصاد العالمي

بخطوات بسيطة.. عادات يومية من بينها النوم تعزز الذاكرة وتمنع تدهورها

الكشف عن المبلغ " الخيالي " الذي تقاضاه محمد صلاح لظهوره في "صاحبة السعادة" (فيديو وصور)

أخصائي في علم الأمراض يشرح لماذا يموت البعض أثناء أو بعد ممارسة العلاقة الحميمية!

تبحث عنها جميع النساء .. خلطة سحرية لتطويل الشعر في اسبوع المواد موجود في كل منزل (طريقة التحضير)

دراسة محبطة للنباتيين .. أكل اللحوم يؤدي إلى إطالة متوسط العمر المتوقع للإنسان في جميع أنحاء العالم

متى يصبح الشخير مهددًا للحياة؟ اختصاصية تفجر مفاجأة غير متوقعة

لسبب لا يخطر على البال .. شاب سوري يلفق حادثة اختطاف نفسه والمفاجأة الصادمة ما حدث في النهاية

خصص وقتاً لممارسة هواياتك ومشاريعك المفضلة أو توسيع آفاقك. قم بالعناية بالحديقة وزرع نباتات جديدة، أو خذ دروساً في السباحة أو الرقص، أو تعلم العزف على آلة موسيقية، أو تعلم لغة أخرى.

-إبدأ يومك بفنجان قهوة أو مشروب تحبه: يرتبط استهلاك القهوة بانخفاض معدلات الاكتئاب.

إذا لم تستطع شرب القهوة بسبب الكافيين، جرب مشروباً آخراً مثل الشاي الأخضر، واستمع إلى الموسيقى.

الاهتمام بصحتك الجسدية: العناية بصحتك الجسدية ستقودك إلى تحسين صحتك العقلية. تأكد دائماً من تناول غذاء صحي. تجنب السجائر. اشرب الكثير من الماء جميعها تساعد على تقليل الاكتئاب والقلق وتحسين المزاج. بحسب ما نشره موقع جامعة ميشيغان الأميركية.

الحياة الاجتماعية: يتمتع الأشخاص الذين يخصصون وقتاً للعلاقات الأسرية أو الاجتماعية القوية بصحة أفضل من أولئك الذين يفتقرون إلى الحياة الاجتماعية. ضع خططاً لنشاطات مع أفراد العائلة والأصدقاء، أو ابحث عن الأنشطة التي يمكنك من خلالها التعرف على أشخاص جدد.

مساعدة الآخرين: تطوّع وخصص جزءاً من طاقتك لمساعدة شخص آخر. ستشعر بارتياح كبير من خلال العطاء.

تعلم كيفية التعامل مع القلق: القلق حقيقة لا يمكن تجنبها من الحياة. ولكن بإمكانك التدرب على مهارات التأقلم: مثل ممارسة الرياضة، أو المشي في الطبيعة، أو اللعب مع حيوانك الأليف، أو التأمل.

حدد أهدافاً واقعية: حدد ما تريد تحقيقه أكاديمياً، ومهنياً، وشخصياً، واكتب الخطوات التي تحتاجها لتحقيق أهدافك. كن واقعياً ولا تجهد نفسك بما لا قدرة لك عليه. إذ أن الإنجازات البسيطة، التي تحققها وأنت تتقدم لتحقيق أهدافك الكبرى، من شأنها أن تمنحك شعوراً رائعاً لتقدير الذات.

كسر الرتابة: على الرغم من أن الروتين قد يعزز من شعورنا بالأمن والسلامة، إلا أن التغيير أمر ضروري جداً، وقد يكون من خلال أمور بسيطة، التخطيط لرحلة، أو تجربة مطعم جديد، أو تعليق بعض الصور.

الحب: أظهِر بعض الحب لشخص ما في حياتك. العلاقات العاطفية الوثيقة قد تكون مفتاح الحياة السعيدة والصحية. بحسب ما نشره موقع (مينتال هيلث أميركا) الأميركي.

تجنب الكحول والمخدرات: يلجأ بعض الناس في بعض الأحيان إلى تناول الكحول أو المخدرات "للتداوي الذاتي"، غير أن هذه الطريقة تؤدي إلى تفاقم المشاكل أكثر.

قم بطلب المساعدة عندما تحتاج إليها.