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صنعاء - ميسرا اسماعيل - رد ممثلون قانونيون عن علاء وجمال مبارك، على التقارير التي نشرت وتناولت تسريبات لحسابات لهما في بنك كريدي سویس السويسري، تتعلق بحسابات أكثر من 30 ألف عميل من بينهم، نجلي الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك والتي تحدثت أنهما كان لديهما حساب بقيمة 196 مليون دولار بسويسرا من أصل 6 حسابات.

وجاء في البيان، الذي أصدره ممثلون قانونيون عن علاء وجمال مبارك، أنهم تواصلوا مع وسائل الإعلام التي نشرت التقارير، وتم اطلاعهم على أدلة مفصلة تتعلق بالتحقيقات الكاملة والمستفيضة التي أجريت مع علاء وجمال مبارك على مدار ما يقرب من عقد من الزمان، من قبل مختلف الجهات القضائية، بما في ذلك في سويسرا.، بحسب القاهرة 24.

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أول تعليق من علاء وجمال مبارك بعد تسريب حساباتهما المصرفية بسويسرا واكتشاف امتلاكهما حساب من أصل 6 به 196 مليون دولار

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وأشار ممثلو علاء وجمال مبارك، إلى أنهم لن يعلقوا على أي ادعاءات تتعلق بأي حسابات مصرفية لموكليهم، لكنهما أكدا أن جميع ممتلكاتهما في مصر وخارجها تم الإفصاح عنها بشكل كامل، وفقًا للقوانين المعمول بها، وهو ما أكدته التحقيقات القضائية التي امتدت معهما لما يزيد عن عشر سنوات، كما أكدوا أن ممتلكات نجلي الرئيس الراحل، مستمدة من أنشتطهم المهنية المشروعة.

ولفت البيان أنه بعد 10 سنوات من التحقيقات المستفيضة لم تكتشف أي سلطة قضائية معنية في أي مكان أي انتهاك قانوني من أي نوع من قبل أي من أفراد أسرة الرئيس مبارك فيما يتعلق بالأموال أو الحسابات المصرفية التي يحتفظون بها، وعلى الأخص فيما هو متعلق بعلاء وجمال مبارك.