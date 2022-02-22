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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، تحذيرًا مهمًا يتعلق بـ 3 منتجات حليب أطفال بودرة مجفف، تنتجه منشأة تابعة لشركة “أبوت” الأمريكية، بسبب احتمال تلوثها ببكتيريا السالمونيلا وبكتيريا كورونوباكتر، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

ونشرت الهيئة على موقعها الرسمي، جدولًا توضيحيًّا، للمنتجات المتأثرة بالتلوث وهي(ELECARE JR 400G) و(SIMILAC HUMAN MILK) و(ELECARE 400G).

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“الغذاء والدواء” السعودية تطلق تحذيرًا مهمًا: لا تشتروا هذه الأنواع من منتجات حليب أطفال.. فيها تلوث قاتل

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وأكدت “الغذاء والدواء” أنها بالتنسيق مع الشركة المستوردة في السعودية والجهات المختصة تتخذ الإجراءات اللازمة لمتابعة عدم دخول المنتجات المشتبه بتلوثها للأسواق السعودية وسحب ما تم عرضه منه من الأسواق المحلية.

وأوضحت أن المنتجات الغذائية الملوثة ببكتيريا كورونوباكتر قد تسبب التهابات المسالك البولية والإسهال لدى الأشخاص من كافة الأعمار، وقد تشكل العدوى خطورة لدى الأطفال الرضع، في حين بكتيريا السالمونيلا في غالبية الحالات تسبب تشنجات البطن والإسهال والغثيان والقيء والصداع والحمى، لذلك من المهم اتباع التعليمات الخاصة بالإعداد والتعامل والتخزين المناسبة لتحضير حليب الأطفال.

وقبل أيام، أعلنت الشركة المصنعة في الولايات المتحدة، سحبها 3 منتجات من بوردة حليب الأطفال، تم انتاجها في مصنع للشركة في ولاية ميشيغان، وهي “إليكير”، و”سيميلاك”، و”أليمنتوم”. وبعد الإبلاغ عن 4إصابات بعدوى بكتيرية، في ثلاث ولايات ودخولهم المستشفى، ووفاة حالة منهم.