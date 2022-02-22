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صنعاء - ميسرا اسماعيل - افاد موقع «Focus.de»، بأن قائمة الموادّ الغذائية التي كشفها العلماء والتي يساعد تناولها على استعادة الغشاء المخاطي للأمعاء، وبالتالي وظائف الأمعاء، تضمّ جوز الهند والنعناع، والليمون والعليق الأحمر.

جوز الهند:

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تغنيك عن الأدوية.. 4 أطعمة تعالج الانتفاخ والإمساك والقولون

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الموادّ الغذائية التي أساسها جوز الهند بما فيها الحليب والزبادي هي مضادّة للفطريات والفيروسات. أمّا النعناع، فيساعد على إزالة أعراض متلازمة القولون العصبي، وهو مهدئ جيد للأمعاء، ويخفف الألم وانتفاخ البطن والإمساك.

وبحسب الموقع فإن الباحثون اكتشفوا أيضًا وجود علاقة بين انخفاض تركيز فيتامين D وتطور أمراض القولون المزمنة. لذلك من أجل وقف تطور الالتهابات وتعزيز نشاط البكتيريا التي تكافح العدوى يجب تناول الأسماك الدهنية الغنية بأحماض أوميغا-3.

- العليق الأحمر «raspberries»

يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، حيث تحتوي جرعة واحدة منه على 8 غرامات من الألياف، وهذا يعادل 25% من حاجة الجسم اليومية لها. كما أن تناول العليق الأحمر يمنع الإمساك وتطور داء الرتج. بحسب «روسيا اليوم».

- الليمون

يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C، الذي يدعم التوازن البكتيري الصحي في الجسم ويلعب دورًا مهمًّا في إنتاج الكولاجين- البروتين الضروري لحماية الأمعاء.

ويشير الباحثون إلى أن حالة نبيت الأمعاء تؤثر جدًّا في منظومة المناعة، لأن نحو 70% من الخلايا المنتجة للأجسام المضادة موجودة في الغشاء المخاطي للأمعاء. كما أن البكتيريا التي تعيش فيه تساعد على هضم الألياف الغذائية ومسؤولة عن إنتاج الفيتامينات.