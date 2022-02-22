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صنعاء - ميسرا اسماعيل - وثقت كاميرات المراقبة، مثبتة بأحد الطرق الرئيسية في المملكة العربية السعودية، مشهد انقلاب مروع سيارة بقائدها، إثر ارتطامها بسور خرساني. ويظهر مقطع الفيديو، السيارة هي تنحرف عن مسارها بشكل مفاجئ خلال سرعته على الطريق، ثم اصطدامها بسور خرساني، تسبب في انقلابها أكثر من مرة بشكل مخيف. تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ زوارنا يتصفحون الآن: خبيرة تغذية: عصير طبيعي ينشط المخ ويزيد حدة الانتباه ويعزز إنتاج الهرمونات الجنسية لدى الرجال والنساء كاميرات المراقبة في السعودية توثق انقلابًا مروعًا لسيارة بعد اصطدامها بسور خرساني.. وهكذا خرج قائدها (فيديو) تناول كوب واحد من هذا المشروب قبل النوم لطرد غازات البطن والانتفاخ فوراُ تغنيك عن الأدوية.. 4 أطعمة تعالج الانتفاخ والإمساك والقولون عروس تصدم عريسها وتحتضن حبيبها السابق أمام عينينه خلال حفل الزفاف.. شاهد رد فعله المفاجئة؟؟ (فيديو) “الغذاء والدواء” السعودية تطلق تحذيرًا مهمًا: لا تشتروا هذه الأنواع من منتجات حليب أطفال.. فيها تلوث قاتل أول تعليق من علاء وجمال مبارك بعد تسريب حساباتهما المصرفية بسويسرا واكتشاف امتلاكهما حساب من أصل 6 به 196 مليون دولار مشهد نادر.. طفلة تحاول شرب حليب من ضرع أنثى الفيل وهذا ما حدث (فيديو وصور) علامتان مقلقتان على الجسم تنذران بالأصابة بسرطان الدم..احذر تجاهلها كنز غذائي وفوائد خارقة للبرتقال ستدفعك لعدم الاستغناء عنه أسباب غير معروفة لشيب الشعر المبكر..تعرف على كيفية العلاج الفعالة امرأة تكتشف بالصدفة أنها مطلقة منذ 12 عاماً..وما قام به زوجها أثناء هذه المدة سبب لها صدمة مدوية دكتور معروف يفجر مفاجأة جديدة بشأن القبض على "طبيب الكركمين" في مصر وفاء الكيلاني وشيرين عبدالوهاب لسن الوحيدات..مشهورات طلبن يد أزواجهن! والمفاجأة في طريقة الطلب!! إليكم طريقة سهلة للتغلب على الضغوط النفسية وأمراض القلق والتوتر (عش مرتاح البال) عليك معرفتها..6 أطعمة خارقة لخفض الكوليسترول الضار بسرعة مذهلة وبرغم الإصطدام المروع للسيارة وانقلابها بمن فيها عدة مرات، فقد خرج قائدها ومرافقها دون أن يتعرض لي ضرر أو إصابات، في مشهد مثير للاستغراب بعد الخروج المروع للسيارة عن مسارها.

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