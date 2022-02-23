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صنعاء - ميسرا اسماعيل - سادت حالة من الرعب والهلع وسط ركاب طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية بعدما قام مسافر بمحاولة فتح باب الطائرة أثناء تحليقها في الجو على ارتفاع شاهق.

وأفادت وسائل إعلام مغربية بأن شابا كان على متن رحلة من الدوحة إلى الدارالبيضاء في المغرب قام وهو في حالة هيستيرية بمحاولة فتح باب الطائرة أثناء تحليقها على علو 12 ألف متر الأمر الذي استدعى تدخل الفرق العاملة على متن الطائرة.

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شاهد .. شاب يثير الرعب بعدما حاول فتح باب طائرة قطرية في الجو والقفز منها

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وأوضحت المصادر أن طاقم الطائرة القطرية تمكن بمساعدة الركاب بالسيطرة على الشاب حيث كان موجودا في الرحلة بطل العالم في رياضة جوجيتسو، الذي سيطر عليه بإحكام.

ورصد عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يحتوي على لحظات مرعبة، خلال محاولة طاقم الطائرة منع الراكب من فتح الباب وتمكنوا من السيطرة عليه وتكبيله في أحد المقاعد.

وأشارت المصادر إلى أن أحد الركاب أصيب بجروح، بعدما وجه له الشاب المعتدي لكمات خاطفة.

هذا وقد تم تسليم الراكب إلى السلطات الأمنية بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء بعد نزول الطائرة في المغرب.