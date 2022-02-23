اسرع وأبسط طريقة لمعرفة من قام بحظرك على "التواصل الاجتماعي"

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ليس من السهل أن تتأكد من أنه تم حجبك أو عمل «block»، عن طريق أحدهم من خلال «ميتا» فيس بوك سابقًا لعدة أسباب منها الخصوصية، فلا يقوم التطبيق بعلم المستخدم أن هناك شخص قام بحجبه، ولكن هناك طريقة يمكنك بها معرفة ذلك، ومؤشرات قد يمنحها لك تطبيق «ماسنجر» عن كيفية التعامل مع المستخدم الذي قام بحجبك.

نشر موقع gsmarena تقريرًا تحدث فيه عن أنه من الصعب التأكد من أن شخص ما حجبك لأن حجب شخص لآخر عبر الماسنجر، لا يعني أنه قام بحجبه على فيسبوك، ولكن يوجد أربع طرق للرسائل النصية يمكن للمستخدم من خلالها أن يقوم بتتبع ما حدث سواء إرسال رسالته عبر التطبيق أو من خلال متصفح الإنترنت.

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الدائرة الفارغة، عند ظهور دائرة فارغة تحت رسالتك النصية فهذا يعني عدم اتصالك بالانترنت مما يتسبب في عدم الإرسال.

دائرة بيضاء بعلامة √. وهذا يعني أن رسالتك تم إرسالها، ولكنها لم تصل بعد للمستقبل وربما قد يكون غير متصلا بالإنترنت.

دائرة زرقاء بعلامة √. تعني أن رسالتك قد وصلت للمستقبل.

دائرة بصورة المستقبل، وهذا يعني أن رسالتك قد تم استلامها.

وإن تم الاتصال من خلال المستقبل بالإنترنت ستصبح الدائرة زرقاء وأن المستقبل استلمها وعند إتمام قرائتها سيتم تغيير الدائرة لتظهر صورة المستخدم.

وان تم إرسال رسالتك وظهر لك بأنها لم تصل إلي المستقبل فهناك احتمالين أما أن المستقبل لم يدخل في حسابه بعد أو أنه قام بحظرك على ماسنجر.

ومن الصعب التفريق بين الأمرين ولكن عند وجود تفاعل للمستخدم عبر حسابه بفيسبوك كمثل التعليق على منشورات الآخرين أو قام بالنشر عبر حسابه فهذا يعني أنه قد دخل إلى حسابه وإن لم يتم تغيير الدائرة البيضاء لتكون دائرة زرقاء فإنه من المحتمل أنه قام بحظرك.