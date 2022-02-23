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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعتبر مرض القولون العصبى من أكثر الأمراض المنتشرة حول العالم ، والتى يعانى منها الكثير من الناس والذين يضطرون الي إتباع نظام غذائى صحى لتفادي الآلام ، كما يلجأ البعض إلى أدوية معينة لعلاج اضطرابات القولون العصبي التي ينتج عنها أعراض صحية غير مريحة، تؤرق من يعاني منها في حياته اليومية.

لكن علاج مشاكل القولون العصبي يجب ألا يقتصر على الأدوية، وإنما يجب أن يشمل أتباع نظام غذائي يخلو من بعض الأطعمة التي تؤدي إلى تهيجه، بحسب تقرير نشره موقع "فيري ويل هيلث".

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مشروبات مدمرة للقولون العصبي .. تعرف عليها الآن

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حيث أن المشروبات المعلبة تتسبب المشروبات المعلبة في تفاقم مشاكل القولون العصبي لأنها تحتوي على مواد تؤدي إلى تهيجه ومنها سكر الفركتوز.

كما تحتوي الألبان الطبيعية على سكر اللاكتوز، الذي يعد من المواد التي تتسبب في تهيج القولون العصبي، ولهذا السبب يكون من الأفضل البحث عن بدائل مناسبة لها.

أما بالنسبة الى الصودا الخالية من السكريات فعلى الرغم أنها خالية من السكريات وتمثل بديلًا صحيًا للمشروبات الغازية، إلا أن هناك أبحاثا تشير إلى أنها تتسبب في تهيج القولون العصبي بدرجات مختلفة.

بإلاضافة الى الشاي والقهوة حيث يمكن أن يتسبب الإكثار من شرب المنبهات مثل الشاي والقهوة في اضطرابات القولون العصبي لاحتوائهما على مادة الكافيين، التي تؤدي إلى تهيجه.

كما تعتبر العصائر المصنوعة من الخضروات التى تحتوي على الثوم أو يدخل في تحضيرها فإن ذلك يجعلها مصدرا لمشاكل القولون العصبي، التي تتطور إلى حدوث عسر هضم وانتفاخات وآلام في منطقة البطن.

بإلاضافة الى المشروبات الغازية فإذا كنت تعاني من مشاكل في القولون العصبي فيجب عليك عدم شرب المشروبات الغازية بكثرة لأنها تحتوي على غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يتراكم داخل المعدة ويتسبب في تكون الغازات في البطن وما يتبعها من اضطرابات مزعجة.