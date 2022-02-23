نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر كوب من الحليب وملعقة من الكركم ستفعل المعجزات في جسمك على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعد الكركم من التوابل التي تقدم العديد من الفوائد الصحية التي لا حصر لها، وذلك لامتلاكه خصائص طبية وعلاجية هائلة، واحتوائه على مركب الكركمين.

لكن هل تعلم، ما الفوائد التي تعود على جسمك إذا تناولت كوب من الحليب وملعقة من الكركم؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفق ما ورد في موقعي "timesofindia".

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:

مشروبات مدمرة للقولون العصبي .. تعرف عليها الآن

مكون في مطبخك يحارب 5 أنواع من السرطان.. لن تتوقعه

علامات في العين قد تساعد في الكشف عن مرض مميت مبكرا..تعرف عليها وانقذ نفسك

شاهد..أحدث ظهور لمنى زكي بعد غياب برفقة أحمد حلمي

تحذير..تجاهل وجبة الإفطار قد يسبب مخاطر صحية مزمنة

شاهد .. شاب يثير الرعب بعدما حاول فتح باب طائرة قطرية في الجو والقفز منها

أقوي وصفة طبيعية جبارة لتبيض الأسنان والتخلص من جير الأسنان والاصفرار نهائياً..لا تفوتها

لأصحاب المعدة القوية فقط ... عشاء مع الزومبي في الرياض (صور)

فوائد الحلبة علي الريق..تناول كوب واحد كل صباح وانظر ما سيحدث لجسمك

منها " جفاف وتشقق الشفتين"..7 أعراض تشير لنقص خطير في فيتامين ب6..هل تعاني منها؟

لا تشربها أبداً على الريق.. مشروبات قاتلة ترفع السكر في الدم فوراً (تعرف عليها)

خبيرة تغذية: عصير طبيعي ينشط المخ ويزيد حدة الانتباه ويعزز إنتاج الهرمونات الجنسية لدى الرجال والنساء

كاميرات المراقبة في السعودية توثق انقلابًا مروعًا لسيارة بعد اصطدامها بسور خرساني.. وهكذا خرج قائدها (فيديو)

تناول كوب واحد من هذا المشروب قبل النوم لطرد غازات البطن والانتفاخ فوراُ

تغنيك عن الأدوية.. 4 أطعمة تعالج الانتفاخ والإمساك والقولون

عروس تصدم عريسها وتحتضن حبيبها السابق أمام عينينه خلال حفل الزفاف.. شاهد رد فعله المفاجئة؟؟ (فيديو)

“الغذاء والدواء” السعودية تطلق تحذيرًا مهمًا: لا تشتروا هذه الأنواع من منتجات حليب أطفال.. فيها تلوث قاتل

أول تعليق من علاء وجمال مبارك بعد تسريب حساباتهما المصرفية بسويسرا واكتشاف امتلاكهما حساب من أصل 6 به 196 مليون دولار

مشهد نادر.. طفلة تحاول شرب حليب من ضرع أنثى الفيل وهذا ما حدث (فيديو وصور)

علامتان مقلقتان على الجسم تنذران بالأصابة بسرطان الدم..احذر تجاهلها

- جودة نوم أفضل:

يعتبر حليب الكركم محفزًا رائعًا للنوم، فتناوله قبل النوم يمكن أن يمنحك نومًا مثاليًا.

- مكافحة الشيخوخة:

الكركم هو منشط رائع لمكافحة الشيخوخة، خاصة عند تناوله كمزيج من الحليب، فهو ليس جيد فقط لتحسين مرونة الجلد، بل يساعد أيضا في تحسين لون البشرة وتقليل تأثير الخطوط المرئية.

- سرعة التعافي:

يشتهر حليب الكركم بخصائصه العلاجية المذهلة في حالة الإصابات والمرض والصدمات، إذ يعمل الكركم على العجائب في تسريع عملية الشفاء.

- الوقابة من الأمراض:

يحتوي الكركم على خصائص مذهلة مطهرة ومضادة للالتهابات وللميكروبات وللحساسية، ما يساهم في الوقاية من عديد من الأمراض وعلاجها.

- مسكن للألم:

نعم! تقرأها بشكل صحيح، الكركم مسكن عظيم للألم خاصة عند مزجه بالحليب الساخن، وذلك بفضل خصائصه العلاجية المذهلة، إضافة إلى فإنه يعمل أيضًا العجائب في علاج بعض التهابات الجلد والحساسية.

- تقوية جهاز المناعة:

يساهم استهلاك هذا المزيج أيضا في تقوية جهاز المناعة، ما يساعد في حماية نفسك من الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، والسعال.

- تحسين التوازن الهرموني:

يساعد أيضا في تحسين التوازن الهرموني، بالإضافة إلى أنه يعالج حب الشباب.