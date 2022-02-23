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صنعاء - ميسرا اسماعيل - قال المحامي المصري عمرو ﻋﺒﺪ السلام، إن جهات التحقيق أمرت بإحالة بلاغ ضد إبراهيم عيسى لاتهامه بازدراء الأديان وإنكار المعراج ونشر الفتنة بين المجتمع، إلى نيابة أمن الدولة العليا.

وأوضح ﻋﺒﺪ السلام أن جهات التحقيق اطلعت على بلاغه الذي يتهم فيه إبراهيم عيسى، بتهمة استغلال الدين في الترويج للأفكار المتطرفة، وازدراء الدين الإسلامي بإنكاره لحادث المعراج، والتشويش على إقامة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج.

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مصر.. أمن الدولة يدخل على خط أزمة إبراهيم عيسى

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وذكر عبد السلام في بلاغه أن المبلغ ضده قد دأب بصفة دورية ومسلسلة ومعروضة على العامة من خلال البرنامج الذي يقدمه تحت مسمى "حديث القاهرة " المذاع عبر فضائية قناة "القاهرة والناس " على استغلال الدين في الترويج لأفكاره ومعتقداته المتطرفة والمغلوطة الموجهة للجماهير، قاصدًا من ذلك خلق حالة من الاضطراب والفرقة والتشتت وفتنة العامة وتشكيكهم في معتقداتهم وثوبتهم الدينية دون امتلاكه لأي دليل أو سند صحيح، قاصدا من ذلك إثارة الفتنة والإضرار بالأمن العام وتكديريه بمفهومه الواسع الأمن المجتمعي –والأسري –والديني – والسلام الاجتماعي.

وتابع عبد السلام في بلاغه أنه قبل أيام قليلة وقبل الاحتفال السنوي بليلة الإسراء والمعراج التي يشهدها العالم العربي والإسلامي في شتي بقاع الأرض وتُخصص له الدولة المصرية احتفالا خاصا احتفاء بها - أطل علينا المبلغ ضده عبر برنامجه بوجه غابر يغشاه سواد قلب غلفه كره الدين وعقل امتلأ بكل ما هو متطرف وشاذ اعتنقه واستقر بوجدانه ليواصل استمرار نشاطه الإجرامي وأفكاره المتطرفة.

المصدر: القاهرة 24