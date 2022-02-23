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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت دراسة جديدة أهمية ممارسة الرياضة لتحسين الذاكرة لا سيما عند التقدم في العمر

ونشرت الدراسة نتائجها في مجلة "كوميونيكشنز ميديسن"، مشيرة إلى أن الاستمرار في ممارسة الرياضة مع التقدم في العمر، يسهم في تحسن الذاكرة العرضية (ذاكرة أحداث السيرة الذاتية، وهي مجموعة من التجارب الشخصية السابقة التي وقعت في وقت ومكان معين).

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وصفة سحرية لتقوية الذاكرة مهما كان عمرك

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واعتبرت كبيرة الباحثين في الدراسة سارة أجيان، في جامعة بيتسبرغ الأميركية، أن المشي من أهم أنواع الرياضة بالنسبة للذاكرة، كما أنه يحد من التوتر ومفيد لصحة الدماغ.

وأردفت أجيان: "كانت ممارسة الرياضة 3 مرات في الأسبوع كافية لرصد تحقيق فوائد. يبدو أن جني هذه الفوائد في الذاكرة العرضية يستغرق حوالي 4 أشهر".

أضافت الباحثة: "النشاط البدني المنتظم يمكن أن يحسن الحالة المزاجية وصحة القلب ويخفض الوزن، وجميعها عوامل لها تأثير على الدماغ والذاكرة".

ولفتت إلى أنها توصلت إلى فوائد الرياضة على الصحة النفسية بعد مراجعة 36 دراسة شارك فيها 2750 شخصا، متوسط أعمارهم 71 سنة، مارسوا الرياضة لما بين 15 و90 دقيقة، 3 مرات في الأسبوع لمدة 18 إلى 39 أسبوعا.

وأوضحت أجيان أن الأشخاص الذين تراوحت أعمارهم بين 55 و68 عاما، كانوا ممن أظهروا أكبر تحسن في الذاكرة عند ممارسة الرياضة، مؤكدة: "كل ما هو مفيد لقلبك جيد لعقلك".