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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، ‫عن تسجيل أقل عدد بإصابات فيروس كورونا اليومية منذ بداية 2022.

وأفادت وزارة الصحة السعودية بتسجيل 627 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ليصبح الإجمالي 741864 إصابة في المملكة، لافتة إلى تسجيل 1880 حالة تعاف جديدة، ليصبح الإجمالي 717394.

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السعودية تسجل أقل عدد بإصابات كورونا منذ بداية 2022

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هذا وأعلنت الصحة السعودية عن تسجيل 3 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات بسبب هذا الفيروس إلى 8990 حالة، موضحة أن عدد الحالات الحرجة بلغ 744 حالة.