نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر واتسآب يختبر ميزة جديدة بشأن المحادثات الصوتية الجماعية على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - يختبر تطبيق المراسلة الفورية "واتسآب" حاليا ميزة جديدة بشأن المكالمات الصوتية.‏

ويختبر "واتسآب" واجهة جديدة للمكالمات الصوتية، تضم أشكالا موجية صوتية في الوقت الفعلي أثناء إجراء مكالمة جماعية، والغرض منها هو إعلام المستخدم بالذين يتحدثون جميعا، وفقا لتقرير من "وابيتا إنفو".

يأتي هذا بعدما أعلن "واتسآب" مؤخرا عن طرحه تحديثا آخر لمستخدمي "آيفون" و"آيباد"، يسمح لهم بتشغيل الرسائل الصوتية في الخلفية، أي أنهم سيتمكنون من تشغيل الملفات الصوتية خارج نافذة الدردشة.

ومن المحتمل أن يوفر هذا التحديث راحة كبيرة للمستخدمين، حيث توجد أوقات يحتاجون فيها إلى التحقق من الدردشات الأخرى، وحتى الرغبة في الاستماع إلى الرسالة الصوتية في نفس الوقت.

أيضا من التحديثات الجديدة التي طرحها "واتسآب" خلال الفترة الأخيرة، القدرة على إيقاف الرسائل الصوتية واستئنافها أثناء التسجيل.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:

ترامب يفاجئ العالم ويمتدح "عبقرية" بوتن في غزو أوكرانيا

ستذهلكم.. فوائد خارقة عند شرب القرفة على الريق

شاب يفتح لعبة نارية على فتيات داخل سيارتهم ويتسبب لهن في حادث والنهاية مأساوية .. شاهد الفيديو

واتسآب يختبر ميزة جديدة بشأن المحادثات الصوتية الجماعية

بعد اختفائها في ظروف غامضة..شاهد : لحظة العثور على الطفلة السعودية مفقودة حي النظيم ( فيديو )

السعودية تسجل أقل عدد بإصابات كورونا منذ بداية 2022

أطعمة ومشروبات مفيدة للعظام غنية بفيتامين د والكالسيوم المهمين لصحة جسمك

كيف تتخلص من النسيان للأبد ؟ .. بهذه الطرق تحل المشكلة وتزيد من قدرتك على الذكاء و تصبح ذاكرتك أقوى 10 مرات !

اتركها فوراً..عادات سيئة وخاطئة تتلف شعرك وتتعبه

وصفة سحرية لتقوية الذاكرة مهما كان عمرك

تخلي عن تناول الشيكولاتة لمدة شهر وتعرفى على الاثار المترتبه على ذلك

تغير مفاجئ في لون مياه النيل وظهور "عكارة" تثير الذعر في مصر.. والسلطات توضح

خبير تغذية يحذر..هذه الفئة ممنوعة من تناول الفجل يسبب اضرار على المدى الطويل

ماذا لو مات رائد الفضاء خلال مهمة في الفضاء الخارجي..هكذا يتم التعامل مع جثته

شقيق علاء ولي الدين يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة بحياته وسر عدم زواجه

للذين يعانون من خشونة الركبة في حالتها المتقدمة..اليك أفضل علاج لها

8 طرق سهلة وسريعة لتخفيف حرقة المعدة.. وفقا لأطباء الجهاز الهضمي

بين تطهير الجسم وفقدان الوزن.. فوائد لا تعرفها عن هذا النوع من الشاي

حذف جميع كليبات عمرو دياب من قناته على يوتيوب يثير جدل واسع في السوشيال..ومفاجأة قريبة منتضرة

اذهلت الاطباء..عشبة منتشرة غنية بالكثير من العناصر والفيتامينات المهمة جداً لوقاية الجسم من الامراض الخطيرة

العثور على فنانة مشهورة ميتة بعد 3 أيام من فقدانها (أسم+صورة)

الكشف عن تسريبات تتعلق بآيفون 14..تفاصيل مثيرة

تعزيز نشاط الدماغ.. فوائد خارقة للفواكه الملونة والمكسرات النيئة

ماذا يحدث لجسمك عندما تكون متوترا ومجهدا؟ دراسة بريطانية تجيب

هذا ما يحدث عندما تتوقف عن استخدام معجون الأسنان؟ وما هي بدائلة الطبيعية؟