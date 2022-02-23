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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تداولت صفحات مواقع إخبارية وناشطون على منصتي تويتر وتيك توك مقطع فيديو - رصده بويمن - لما قالت إنه لشاب تسبب بحادث سير لمجموعة من الفتيات. وذكرت أن الشاب فتح لعبة نارية على الفتيات وهن بداخل سيارتهن ما تسبب بالحادث، دون ذكر مزيد من التفاصيل. تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ زوارنا يتصفحون الآن: ترامب يفاجئ العالم ويمتدح "عبقرية" بوتن في غزو أوكرانيا ستذهلكم.. فوائد خارقة عند شرب القرفة على الريق شاب يفتح لعبة نارية على فتيات داخل سيارتهم ويتسبب لهن في حادث والنهاية مأساوية .. شاهد الفيديو واتسآب يختبر ميزة جديدة بشأن المحادثات الصوتية الجماعية بعد اختفائها في ظروف غامضة..شاهد : لحظة العثور على الطفلة السعودية مفقودة حي النظيم ( فيديو ) السعودية تسجل أقل عدد بإصابات كورونا منذ بداية 2022 أطعمة ومشروبات مفيدة للعظام غنية بفيتامين د والكالسيوم المهمين لصحة جسمك كيف تتخلص من النسيان للأبد ؟ .. بهذه الطرق تحل المشكلة وتزيد من قدرتك على الذكاء و تصبح ذاكرتك أقوى 10 مرات ! اتركها فوراً..عادات سيئة وخاطئة تتلف شعرك وتتعبه وصفة سحرية لتقوية الذاكرة مهما كان عمرك تخلي عن تناول الشيكولاتة لمدة شهر وتعرفى على الاثار المترتبه على ذلك تغير مفاجئ في لون مياه النيل وظهور "عكارة" تثير الذعر في مصر.. والسلطات توضح خبير تغذية يحذر..هذه الفئة ممنوعة من تناول الفجل يسبب اضرار على المدى الطويل ماذا لو مات رائد الفضاء خلال مهمة في الفضاء الخارجي..هكذا يتم التعامل مع جثته شقيق علاء ولي الدين يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة بحياته وسر عدم زواجه للذين يعانون من خشونة الركبة في حالتها المتقدمة..اليك أفضل علاج لها 8 طرق سهلة وسريعة لتخفيف حرقة المعدة.. وفقا لأطباء الجهاز الهضمي بين تطهير الجسم وفقدان الوزن.. فوائد لا تعرفها عن هذا النوع من الشاي حذف جميع كليبات عمرو دياب من قناته على يوتيوب يثير جدل واسع في السوشيال..ومفاجأة قريبة منتضرة اذهلت الاطباء..عشبة منتشرة غنية بالكثير من العناصر والفيتامينات المهمة جداً لوقاية الجسم من الامراض الخطيرة العثور على فنانة مشهورة ميتة بعد 3 أيام من فقدانها (أسم+صورة) الكشف عن تسريبات تتعلق بآيفون 14..تفاصيل مثيرة تعزيز نشاط الدماغ.. فوائد خارقة للفواكه الملونة والمكسرات النيئة ماذا يحدث لجسمك عندما تكون متوترا ومجهدا؟ دراسة بريطانية تجيب هذا ما يحدث عندما تتوقف عن استخدام معجون الأسنان؟ وما هي بدائلة الطبيعية؟

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