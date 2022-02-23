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صنعاء - ميسرا اسماعيل - بعد ان تم الكشف غن ثروة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم التي تعد من أعلى الفنانات أجراً في العالم العربي كشفت لائحة موقع "عالم البيزنس" أسماء الفنانين في الوطن العربي.

وحسب الاحصاء الذي قام به هذا الموقع تصل ثروة الفنان اللبناني ​وائل كفوري​ الى ما يعادل 16 مليون دولار ووصل الى هذا الرقم بعد مسيرة طويلة حافلة بالاعمال الدرامية الا انه كان يمكنه رفعه أكثر لو حل ضيفاً في مقابلات مدفوعة أكثر خصوصا انه قليل الظهور اضافة الى انه لا يحب كثيرا ان يكون وجها للاعلانات ومردود معظمه من اغنياته وحفلاته اضافة الى مشاركته في برامج المواهب كعضو في لجنة التحكيم.

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مليونير .. مفاجأة بشأن ثروة الفنان اللبناني وائل كفوري.. لن تصدق كم تبلغ؟؟

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