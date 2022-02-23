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صنعاء - ميسرا اسماعيل - إذا كانت الفنانة نادية عزت قد لعبت عشرات الادوار خلال مشوارها الفني الطويل، إلا أنها لم تحصل على دور البطولة ولو مرة واحدة، ومع ذلك استطاعت نادية عزت أن تترك بصمتها الخاصة في عالم الفن خاصة في دورها الأبرز "فهيمة" في فيلم معبودة الجماهير أمام العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ وشادية.

كما لمعت نادية عزت من خلال أجزاء مسلسل "يوميات ونيس" وهو العمل الدرامي الذي صنع جماهيرية كبيرة داخل الأسر المصرية.

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الفنانة المصرية الشهيرة التي رفضت أدوار بطولية "لا تليق بالحجاب" وتألقت مع العندليب ورشدي أباظة

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وفي ذكرى ميلاد نادية عزت يستعرض موقع “مستقبل وطن نيوز” أهم المحطات في حياة الفنانة الراحلة في سياق التقرير التالي:

ولدت نادية عزت في مثل هذا اليوم من شهر فبراير عام 1938، واسمها الحقيقي بثينة إبراهيم حجازي.

تخرجت نادية عزت في كلية الفنون الجميلة، إلا أنها اتجهت للفن بسبب عشقها للتمثيل.

بدأت مشوارها الفني وهي طفلة في الثانية عشر من عمرها عندما شاركت في فيلم "اليايس" عام 1950.

لمعت نادية عزت عام 1959 من خلال فيلم "معبودة الجماهير" الذي منحها الشهرة الفنية.

تنوعت الأعمال الفنية لنادية عزت ما بين مسلسلات وأفلام ومسرحيات.

قدمت مسرحية بعنوان "حماتي في التليفزيون" عام 1960، كما تألقت في دور زينب من خلال أحداث فيلم "المراهقات" مع ماجدة ورشدي أباظة.

أثبتت نادية عزت قدرتها على الإجادة في مسلسل "يوميات ونيس" الذي استمر حتى الجزء السابع عام 2010.

شاركت في العام نفسه في أكثر من عمل منها مسلسل "أكتوبر الآخر"، "الصيف الماضي"، وآخر أعمالها مسلسل إذاعي بعنوان "قصة حبي" 2010.

حصيلة الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية للفنانة نادية عزت من 250 عملا فنيا.

نادية عزت والحجاب.. إذا كانت نادية عزت قد قدمت في مشوارها الفني العديد من الشخصيات مثل: المرأة الشريرة، الحبيبة، خفيفة الظل، الصديقة، الجدة الحنونة أيضا، إلا أنها قررت ارتدت الحجاب في سنواتها الأخيرة ورفضت تقديم الأدوار التي لا تتناسب مع وقار الحجاب.

وفاة نادية عزت

رحلت الفنانة القديرة نادية عزت في يوم 23 من شهر مايو عام 2011 عن عمر يناهز 73 عاما بعد صراع مع المرض.