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صنعاء - ميسرا اسماعيل - للقرنفل مع الخل وزيت الزيتون، تاثيرات مذهلة تبحث عنها جميع النساء ، لتبييض البشرة وتقشيرها والتخلص من السواد والتشققات والجلد الميت.



فيما يلي نورد لكم، طريقة تحضير الخلطة السحرية من القرنفل والخل وزيت الزيتون:

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القرنفل والخل وزيت الزيتون .. أسرار الخلطة السحرية التي تبحث عنها جميع النساء (طريقة التحضير)

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ملعقة من القرنفل أأو ما يسمى المسمار + كأس من الماء الساخن نظيفه على ملعقة القرنفل ونتركه عشر دقائق حتى يفرز لنا فوائدة والزيوت الموجودة به ثم نقوم بتصفيته ونأخذ ربع كأس من هذا المنقوع+نصف كوب من ماء الخل ونقوم بتبليل الحوارب وإرتدائها من ساعة إلى ساعتين حتى يصبح الجلد رطباً وليناً ليسهل تقشيرة والتخلص من السمار والتشققات والجلد الميت بسهولة بمقشرين رائعين.

مكونات المقشر الأول:

ملعقة طعام من الملح+ثلات ملاعق طعام من زيت الزيتون.

المقشر التاني:

ملعقة بن أي قهوة مطحونة كماهو موضح في الفيديو وملعقتين إلى ثلات من زيت جوز الهند(زيت الكوكو).

الطريقة:

نقوم بتقشير الجلد بالمقشر المتواجدة مكوناته عندنا كما يمكننا دمج القشرين معان إذا كانت أيدينا وأرجلنا مليئة بالتجاعيد والعروق البارزة حتى نحصل على نتائج مبهرة من اليوم الأول.

أما بالنسبة للماسك الأخير قاهر السواد والتجاعد ومرطب بإمتياز لبشرة الأرجل واليدين مكوناته كالتالي:



ملعقة طعام من مطحون الحمص+بيضة كاملة+ملعقة طعام من زيت الزيتون نخلطهم جيداً حتى يتجانس الخليط وبعد دالك نطبقها بفرشة مكياج ونتركها ساعة لتنشف وتستفيد منها البشرة

ثم نقوم بغسل الأرجل واليدين بالماء الدافيء ونقوم بترطيبهم كما في الفيديو بالفازلين الطبيعي وقطرات من زيت اللوز يمكني إستعمال أي مرطب أو زيت مع فيتامين المتواجد عندك لأن الروتين فقط يكفي لترطيب وعلاج تشققات وإزالة السمرا والتجاعيد والترطيب ماهو إلى مرحلة لكي إمكانية ترطيبها بما تريدين.