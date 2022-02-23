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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تصدرت النجمة المعتزالة نسرين، محرك البحث جوجل بعد حضورها عقد قران الفنانة دينا عبد العزيز على زوجها المهندس مصطفى كامل، برفقة زوجها الفنان محسن محي الدين، ونقدم عدد من المعلومات الخاصة بالفنانة المعتزلة:

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ظهرت في حفل زفاف دنيا عبدالعزيز.. معلومات لا تعرفها عن الفنانة المعتزلة نسرين

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البداية والميلاد

في العشرين من نوفمبر عام 1960، ولدت الفنانة الكبيرة نسرين، التي دخلت إلى عالم الفن في سن مبكرة وهي في عمر الأربع سنوات، وفي سن السابعة عشر تزوجت من الملحن محمد ضياء الدين، والذي كانت تعمل معه وهي طفلة، وانجبت منه لكنه سرعان ما توفي عنها وهي في سن الثامنة عشر.

علاقة نسرين بزوجها

محسن محي الدين يكبر نسرين بعام واحد، وكانوا يقدمون معًا برماج الأطفال، ونشأت في قلبه مشاعر حب لها، إلا أنه لم يبوح بها نظرًا لاقتراب السن بينهم وهو يعلم أن الفتيات تفضل من هم أكبر، هذا بحسب تصريحاته في أحد الحوارات التلفزيونية.

وصية

بعد وفاة زوج نسرين الأول عادت للفن مرة أخرى والتقت بمحسن الذي علم بأنها أصبحت حرة، وتجددت صداقتهما وحبهما من جديد، حتى أنه أرسل معها دواء لوالده في فرنسا أثناء سفرها هناك، والتقيا أكثر من مرة، ليتفاجئ بعد وفاة والده بأن والدته تخبره بوصية أبيه وهي أن يتزوج نسرين.

أعمال فنية جمعتهما:

بعد الزواج كون الثنائي مشروع فنيًا ناجحًا في التأليف والإخراج، بعدما ألفا معًا فيلم "شباب على كف عفريت" لكن وفي ظل هذا النجاح المشتعل تفاجئ الجمهور باعتزال نسرين وارتدائها الحجاب في أوائل التسعينات وتبعها الفنان محسن محي الدين، وانقطعت عن الظهور بعدها إلا في مرات نادرة جدًا، لعل آخرها ظهورها في عقد قران الفنانة دنيا عبد العزيز.