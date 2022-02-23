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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت خبيرة تغذية أن تناول البطيخ يقضي على مشكلة الدهون والسمنة التي يعاني منها الكثير من الرجال والنساء، وقالت خبيرة بشؤون التغذية والزراعة إن البطيخ بمنزلة مفتاح الصحة والجمال؛ لكونه يساعد على حرق الدهون والتمتع بالرشاقة، ويحافظ على جمال وشباب البشرة لدى الجنسين.

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خبيرة تغذية تنصح بتناول البطيخ : يقضي على هذه المشكلة التي يعاني منها الرجال والنساء

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وأوضحت عضوة المؤسسة الألمانية للزراعة والتغذية أولريكه بيكلمان؛ أن 100 جرام من البطيخ تحتوي على 38 سعرًا حراريًّا فقط؛ نظرًا إلى أن الماء يشكل نسبة تصل إلى 90% منه.

وبفضل محتواه العالي من الماء، يمتاز البطيخ بتأثير مدر للبول، ومن ثم يعمل على تنظيف الكلى، وينشط عملية الأيض، ويساعد في حرق الدهون.

ويشتمل البطيخ أيضًا على الحمض الأميني «سيترولين» الذي يساعد على حرق الدهون، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن الخبيرة.

ويعد البطيخ كنزًا من الفيتامينات والمعادن؛ حيث إنه غني بفيتامين C الذي يعمل على تقوية جهاز المناعة، ويساعد على شد النسيج الضام، ومن ثم التمتع ببشرة مشدودة.

ويشتمل البطيخ أيضًا على فيتامين A وفيتامين B6 والبوتاسيوم. ويزخر البطيخ بمادة «ليكوبين» المضادة للأكسدة، التي تحارب ما يعرف بالجذور الحرة (Free Radicals)، التي تُعجِّل بشيخوخة البشرة.