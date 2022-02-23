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صنعاء - ميسرا اسماعيل - لا تضيف التوابل والأعشاب نكهة إلى الأطباق فحسب، بل تأتي أيضًا محملة بفوائد صحية لا حصر لها، من المساعدة في إنقاص الوزن إلى الحفاظ على الجهاز الهضمي، يمكن أن تساعد العديد من توابل المطبخ في الحفاظ على الصحة العامة، وقالت أخصائية التغذية الهندية ميشا أرورا، أن شرب ماء بذور الكمون أول شيء في الصباح، يعزز الهضم الصحي، ويقلل الانتفاخ ويساعد في إنقاص الوزن، وفقا لما نشره موقع " indianexpress".

بذور الكمون هي أداة جيدة للمساعدة في إدارة الوزن بالإضافة إلى تعزيز الهضم والتمثيل الغذائي، كما أنه يكبح رغبة الجوع، حيث إن تناول ماء بذور الكمون يسرع من عملية حرق الدهون وهي المفضلة لدى أولئك الذين يتطلعون إلى انقاص الوزن، كما يعتبر الكمون مصدرًا غنيًا للبوتاسيوم والذي قد يلعب دورًا مهمًا في موازنة التأثير السلبي الناتج عن زيادة مستويات الملح فى الجسم، لذلك يلعب دورًا محوريًا في التحكم في مستويات ضغط الدم، كما تساعد بذور الكمون أيضًا في الحفاظ على مستويات السكر في الدم لأنها تحفز إنتاج الأنسولين.

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مشروب بذور الكمون فوائد ربانية تصنع المعجزات في جسدك.. طريقة التحضير

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من المعروف أيضًا أن بذور الكمون لها خصائص مضادة للشيخوخة نظرًا لأنها مصدر جيد لمضادات الأكسدة وفيتامين هـ، فهي تمنع الشيخوخة المبكرة كما تساعد في محاربة مشاكل مثل حب الشباب والخطوط الدقيقة على البشرة، حيث إن الكمون مصدر جيد للبوتاسيوم والكالسيوم والسيلينيوم والنحاس والمنجنيز، وكلها مهمة لبشرة متوهجة، حيث تساعد كل هذه العناصر الغذائية أيضًا فى منع تساقط الشعر وترققه.

وفقًا لأخصائية التغذية، هناك فوائد متعددة لمياه بذور الكمون:

- منخفض السعرات الحرارية

- يساعد على الهضم

-يزيد من التمثيل الغذائي

- يزيل سموم الجسم

-يقدم فوائد مضادة للالتهابات

-يبني المناعة

طريقة التحضير:

يمكن استهلاك ماء الكمون ساخنًا أو باردًا ، حيث يتم نقع ملعقة كبيرة من بذور الكمون في كوب أو اثنين من الماء طوال الليل، في الصباح ، اغلي المزيج لمدة خمس دقائق، بمجرد أن يبرد الماء ، صفي البذور واسكبها في كوب ، ويمكن إضافة القليل من التحلية الطبيعية أو القرفة إلى المشروب لتحسين النكهة.