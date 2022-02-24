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صنعاء - ميسرا اسماعيل - في مفاجأة جديدة، توصلت دراسة حديثة إلى أن المرضى بإمكانهم سماع ما يُقال لهم عندما يقتربون من نهاية حياتهم.



وأكدت الدراسة التي نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، أنه حتى عندما يكون المريض فاقدًا للوعي وقريبًا من الموت يمكن أن يكون لديه قدرة السمع ويمكنه سماع ما يقوله أحبائهم لهم.

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أثناء سكرات الموت.. وضع جهاز في رأس إنسان يحتظر فكانت المفاجأة التي صدمت العلماء!

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وأشارت الدراسة إلى أن البحث الذي أجرته جامعة كولومبيا البريطانية تركز على المرضى الذين ينتقلون من الحياة إلى الموت عندما يبدأ توقف وظائف الجسم بدلًا من الأشخاص الذين يعانون من غيبوبة.

وأضافت الصحيفة أن هذه الدراسة تعتبر هي الأولى التي تجري اختبارات في السمع اللاواعي للأشخاص الذين يقتربون من نهاية الحياة.



وفي الدراسة قام الباحثون بقياس النشاط الكهربائي في دماغ المريض بقبعة تحتوي على 64 قطباً كهربائية.



وحدد الباحثون إشارات الدماغ المتولدة استجابة لتغيرات الدرجة اللونية المعقدة من خلال لعب سلسلة من أنماط النغمة لمجموعة التحكم صغيرة وصحية قبل تكرار الاختبار على عدد صغير من مرضى.



وحين قام الباحثون بفحص نفس الإشارات عندما كان المريض متجاوبًا وغير مستجيب، وجدوا أن نشاط الدماغ بين الاثنين متشابهين جدًا بالإضافة إلى النشاط الموجود في مجموعة التحكم.