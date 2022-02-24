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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تنظيف القولون هي مهمة القولون الطبيعية المتمثلة في تطهير تدفق النفايات إلى الأمعاء الغليظة، تدعي بعض المنتجات التي تأتي في شكل مكملات عالية الألياف وشاي الأعشاب والأنزيمات والحقن الشرجية أنها تساعدك على القيام بتنظيف قولونك في المنزل، ويقدم بعض الأطباء نوعًا من أنواع تطهير القولون، تسمى المعالجة المائية للقولون والتي تعتمد على دفع الكثير من الماء عبر الأمعاء باستخدام أنبوب، من خلال مقالنا عن تنظيف القولون سنسلط الضوء على كيفية تنظيف القولون ومن هم الأشخاص الذين بحاجة لهذا الإجراء.

صحة القولون الخاص بك هي شيء مهم للغاية، لكنك لست بحاجة إلى اتخاذ خطوات إضافية لتنظيفه، جسمك بالفعل يفعل ذلك من تلقاء نفسه، مع كل ذلك من الطبيعي أن تكون مهتمًا بتطهير القولون لديك، وها هي بعض النصائح التي يجب أن تعرفها عن تنظيف القولون.

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هذه هي الطريقة التي تنظف القولون وتخلصك من البراز المتحجر والرائحة الفاسدة وتطرد الأمراض من المعدة

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ما أهمية تنظيف القولون؟

فكرة أن تطهير القولون الروتيني سيوفر فوائد صحية تأتي من نظرية “التسمم الذاتي”، بمعنى أن البعض يعتقد أن النفايات والسموم التي تتراكم في الأنابيب على طول جدران الأمعاء الغليظة وتبقى هناك يمكن أن تتسرب إلى جسمك وتمرضك، لكن الخبراء فضحوا هذه النظرية منذ مائة عام، وأن هذا الأمر ليس مثبت علميا، ومع ذلك، يقول بعض الأطباء أن إجراء تطهير القولون يمكن أن يساعدك في:

التخلص من البكتيريا الضارة.

تحسين نظام المناعة لديك.

فقدان الوزن

هضم الأطعمة.

تحسين المزاج.

تقلل من فرص الإصابة بسرطان القولون.

الحصول على مزيد من الطاقة.

علاج حب الشباب أو التهاب المفاصل أو الحساسية أو الصداع.

طرق آمنة للحفاظ على صحة القولون الخاص بك

هناك عدة طرق يمكنك من خلالها الحفاظ على القولون في حالة جيدة، والتي تغنيك عن تجربة أي منتجات خاصة بتطهير القولون، ومن هذه الطرق ما يلي:

يجب أن تأكل الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والفاصوليا، هذه الأطعمة تحتوي على ألياف يمكنها تجميع البراز والحفاظ على حركة الطعام داخل أمعائك.

شرب الكثير من الماء خلال اليوم، يمكن أن يخفف من البراز ويساعد في التخلص من الإمساك.

ممارسة التمارين الرياضية على الأقل عدة مرات في الأسبوع.

الحفاظ على وزن صحي.

الإقلاع عن التدخين.

الحد من تناول الكحوليات والمشروبات الغازية الضارة.

التقليل من تناول اللحوم الحمراء.

ومن المستحسن بدء فحص سرطان القولون والمستقيم إذا كنت تبلغ من العمر 50 عامًا، هذه هي أهم النصائح للحفاظ على القولون بصحة جيدة.