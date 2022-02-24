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صنعاء - ميسرا اسماعيل - في جريمة مروعة أقدم طبيب مصري على قتل زوجته الطبيبة بـ 11 طعنة غادرة وسط ذهول الجميع.

وسيطرت حالة من الحزن على قرية شاوة التابعة لمركز المنصورة، بعد مقتل الطبيبة "ياسمين حسن يوسف" 26 سنة، على يد زوجها "محمود" 29 سنة، طبيب الأسنان.

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نفذ جريمته بعد الفجر.. طبيب مصري يقتل زوجته الطبيبة بـ 11 طعنة غادرة

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وتناول موقع مصراوي في حلقة جديدة من "دماء في عش الزوجية" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، تفاصيل مقتل طبيبة في محافظة الدقهلية وسط حالة من الذهول من قبل أهالي القرية وأصدقاء الضحية.

وعقب زواج "ياسمين" و"محمد" بأشهر نشبت خلافات بينهما، وازدادت مع إنجاب الزوجة، حيث أنجبت ثلاثة أطفال" وكان الأهالي من العائلتين يتدخلون لحل المشاكل رغم أن زواجهما كان عن حب شديد.

وقبل تنفيذ الجريمة مباشرة نشب خلاف بين الطرفين، استشاط على إثره المتهم، وقام بالتعدي على زوجته، حينها أرسلت الطبيبة المقتولة رسالة عبر تطبيق "واتس أب" إلى أحد أقاربها، إلا أن هذه الرسالة تم مسحها من تليفونها، بل أن الموبايل تم تحطيمه.

الضحية ترسل رسائل استغاثة

ويبدو أن الضحية كانت ترسل رسائل استغاثة، خاصة أنها طلبت والدتها قبل الحادث بحوالي 3 ساعات تشتكي معاملة زوجها، إلا أن الأم طلبت منها الانتظار إلى الصباح، ولكن زوجها نفذ جريمته بعد الفجر.

المتهم أنهى حياة زوجته بـ 11 طعنة غادرة في مناطق متفرقة من جسدها أمام أطفالها الثلاثة، وترك زوجته غارقة في دمائها وفر هاربًا.

أسرة المجني عليها بدورها أكدت أن والدة الطبيب المتهم مسحت الدماء، وبعدها طلبت الإسعاف التي نقلت المجني عليها إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلفظ أنفاسها الأخيرة هناك.

شقيق المجني عليها بدوره طلب القصاص من زوجها المتهم "محمود"، معبرًا عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن حزنه، مستنكرا "عارف يعني إيه تدي أختك لدكتور أسنان عشان يحافظ عليها فيقتلها بـ 11 طعنة.. أختي الدكتورة ياسمين حسن يوسف عندها 26 سنة وعندها 3 أطفال أكبرهم عمره سنتين".

تابع شقيق الطبيبة ياسمين "أختي تتقتل على إيد جوزها اللي اديتهاله أمانه بدل ما يصونها يجيبهالك جثة أنا عايز حق أختي".

عائلة "ياسمين" بدورها أشارت إلى أن الطبيبة الضحية هي الإبنة الوحيد لوالدها، ولذلك كانت محبوبة من العائلة والجميع يحيطها بالرعاية، وقبل وفاة ووالدها وصى زوجها عليها لكنه لم يصن العهد.

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى المنصورة الدولي، بوصول ياسمين حسن يوسف، 26 سنة، طبيبة أسنان، جثة هامدة نتيجة طعنات متعددة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4796 لسنة 2021 وبالعرض على النيابة أمرت بتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة، وأمرت عقب ذلك بدفن الجثمان.

وتمكن فريق العمل بقطاع الأمن العام، من ضبط الطبيب الهارب والمتهم بقتل زوجته الطبيبة بالمنصورة - بمكان هروبه بمدينة الإسكندرية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وفي 4 يناير الماضي قضت محكمة جنايات المنصورة بالحكم المؤبد على طبيب المنصورة المتهم بقتل زوجته أمام أولادهما.