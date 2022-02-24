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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يبحث العديد من الأشخاص عن حل سريع وفعال للصداع دون استخدام أدوية أو مسكنات، خوفا من الآثار الجانبية لتناول المسكنات المستمر، خاصة مع عدم وجود سبب معلوم للصداع، لذا نوضح في التقرير التالي بعض الطرق الطبيعية التي تزيل الصداع في أقل من 5 دقائق.

علاج الصداع بدون أدوية

1- كمادات باردة

تعتبر الكمادات الباردة الطريقة المثالية للتخلص من الصداع دون أدوية في خمس دقائق، حيث لديها قدة على تخفيف حدة الصداع خاصة مع قلة تدفق الدم إلى الرأس، فقط قم بوضع قطعة قماش قطنية في مياه مثلجة على الرقبة أوم منطقة الرأس خاصة من الخلف.

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تخلص من الصداع بدون أدوية وفي أقل من 5 دقائق

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2- التدليك

تساعد هذه التمارين في علاج الصداع، فقط قم بالتدليك الهادئ للوجه وعضلات الفكين والرقبة بشكل دائري، ما يخفف حدة التوتر وتشنج العضلات، وقم بهذا التدليك من الأمام حتى خلف الرأس خمس مرات.

3- تدليك الإبهام والسبابة

أثبتت الدراسات قدرة فعالية تدليك الإبهام والسبابة في تخفيف ألم الصداع، فقط قم بتدليك المنطقة الواقعة ما بين إصبع الإبهام والسبابة من ظهر اليد، وتساعد في تخفيف التشنجات المصاحبة لألم الرقبة.

4- شرب الماء بكثرة

تؤثر كمية الماء التي يتناولها الإنسان يوميا على إمكانية حدوث الصداع، حيث تحدث حالة من حالات الجفاف بالجسم والتي ينتج عنها الشعور بالصداع، لذلك يجب شرب كمية كافية من الماء يوميا تصل إلى حوالي 2 لتر على مدار اليوم.

5- النعناع

النعناع أحد المشروبات الربانية التي تخلصك من الصداع، حيث تعمل على تهدئة الأعصاب، كما أنه يعمل على القضاء على الصداع بشكل سريع.

6- مشروب البابونج

مشروب البابونج من المشروبات التي تعمل على تسكين الآلام بشكل طبيعي، حيث يحتوي على زيوت عطرية تمنح الجسم العديد من الفوائد الصحية، يأتي ضمنها التخلص من الصداع.

7- القهوة

تحتوي القهوة على مضادات الأكسدة التي تعمل على زيادة استرخاء الجسم والعضلات وتقضي على الصداع فورا، عن طريق تنبيه الجهاز العصبي، ويزيد من إنتاج هرمون السيروتونين وهو الهرمون المسئول عن استرخاء الجسم والعضلات والأعصاب.

8- الزنجبيل

يعمل الزنجبيل على زيادة معدل ضخ الدم إلى المخ، ما يؤدي إلى القضاء على الصداع بسرعة، والتخلص من المشكلات العصبية.