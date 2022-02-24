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صنعاء - ميسرا اسماعيل - وثق مقطع فيديو مروحيات مقاتلة روسية تحلق فوق منازل ومزارع قرب عاصمة أوكرانيا كييف. كما وثق مقطع آخر مشاهد لمروحية روسية تم اسقاطها قرب كييف، بحسب السلطات الأوكرانية. تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ زوارنا يتصفحون الآن: 5 أطعمة تمنع مرض السكري من النوع الثاني خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم والتقليل من الإسهال..7 فوائد مذهلة لهذه الفاكهة اللذيذة شاهد المقاتلات الروسية تحلق فوق منازل ومزارع قرب كييف عاصمة أوكرانيا جريمة يندى لها جبين الإنسانية..والدان يعذبان طفليهما بوحشية كي يموتا..تفاصيل صادمة تخلص من الصداع بدون أدوية وفي أقل من 5 دقائق استفيدي من كنوز الطبيعة..وصفة طبيعية مذهلة لشد الجفن العلوي للعين وتُساعد في الحفاظ على بشرة صحية وناعمة ومتوهجة هذا ما تفعلة 3 ثمرات كيوي يومياً بجسمك..يعالج هذا المرض المزمن والشائع بعمق 5 أمتار.. العثور على رضيعة في بئر مهجور في الأردن..تفاصيل مؤلمة الصداع وتساقط الشعر..6 علامات تنذرك بنقص هذا الفيتامين المهم جداً للجسم! أبرزها جرثومة في المعدة..أسباب لا يعلمها الكثير لضيق التنفس..عليك معرفتها ومعالجتها قبل تفاقم الوضع عشبة البردقوش كنز في عالم التخسيس ومحاربة السمنة وعلاج سحري لمشاكل صحية كثيرة.. لهذا السبب المفاجئ أفضل 8 أطعمة لحماية الكبد من الأمراض .. تعرف عليها أول تحرك للرئيس التركي أردوغان بشأن الغزو الروسي لـ أوكرانيا روسيا تعلن تدمير 4 طائرات تركية وضرب 74 هدفا أرضيا و 11 مطارا جويا وقاعدة بحرية في أوكرانيا يعود للعصر الروماني .. العثور على كنز أثري ضخم وعجيب في ميدنة الأقصر بمصر .. ومسؤول يكشف تفاصيله ثور يتحول إلى "أسطورة" بعد نجاته من فيضان في نيوزيلندا دقت ساعة الصفر .. دول حلف الناتو يتقدم بقوات برية وجوية ضخمة لردع روسيا في أوكرانيا نزيف وسكتات دماغية.. أضرار قاتلة لمشروبات الطاقة لا تتجاهلها الفاكهة الخارقة..الكشف عن نوع شهير من العنب ينقص الوزن ويطيل العمر قد يؤدي للموت..تعرف على أعراض وأسباب التهاب الجيوب الأنفية الفطرى قبل فوات الاوان احمي عيونك من الخطر.. 7 أعراض تدل على ضرورة زيارة الطبيب ماهي المخاطر التي تحملها الأزمة الأوكرانية للدول العربية؟ توابل موجودة في كل منزل.. تحارب السرطان وتخفض نسبة السكر في الدم بنسبة عالية روسيا تعلن تدمير بنية سلاح الجو الأوكراني.. تطورات متسارعة تفاجئ العالم وهذه آخر الخسائر من الطرفين احذر..نوعان شائعان من الشاي يتسببان في ارتفاع حاد لضغط الدم خلال دقائق أفضل أنواع الاعشاب لنسف دهون البطن والأرداف و تقضي على الكرش في أقل من أسبوع..تمتع بجسم مثالي بدون كرش أو زوائد وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعلن الخميس، قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا، عقب ساعات من العملية العسكرية الروسية التي شنتها روسيا، وأكد أن لدى بلاده كافة الموارد الضرورية والبنوك تعمل كالمعتاد، داعيًا للوحدة للدفاع عن البلاد وعن حرية الشعب الأوكراني.

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