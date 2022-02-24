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صنعاء - ميسرا اسماعيل - وثق مقطع فيديو متداول على موقع "تويتر"، اليوم الخميس، لحظة قصف مقاتلة روسية منطقة سكنية قرب مدينة خاركوف الأوكرانية. وأظهر الفيديو الذي وثقته سيدة أوكرانية من داخل منزلها، المقاتلة الروسية وهي تحلق على ارتفاع منفخض قبل أن تطلق صاروخًا على المنطقة.

ورصد المقطع، هروب السيدة وأطفالها إلى أسفل المنزل بسبب الصاروخ الذي انفجر في منطقتهم السكنية، وسط صراخ وبكاء من أبنائها. تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ زوارنا يتصفحون الآن: شخص سمع صوت بكاء داخل بئر مهجورة في الأردن .. وعندما ألقى نظرة كانت المفاجأة مزلزلة السعودية تدعو مواطنيها لمغادرة هذه الدولة “فورًا” رفضت الزواج من صديقها الثري .. فكانت النهاية كارثية مسن يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد مشاهدة بلطجي يضرب نجله بالسلاح وجهًا لوجه .. الجيش الأوكراني يشتبك مع القوات الروسية أمام مطار أنتونوف (فيديو) تجنب هذه الاطعمة فوراً "ترفع الكوليسترول في الدم" فوراً..اليك العلامات التي تدل على هذا الارتفاع الخطير شاهد فيديو يهز العالم لمقاتلة روسية تقصف منطقة سكنية في أوكرانيا بينهم أطفال والصراخ يعلو المكان 5 أطعمة تمنع مرض السكري من النوع الثاني خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم والتقليل من الإسهال..7 فوائد مذهلة لهذه الفاكهة اللذيذة شاهد المقاتلات الروسية تحلق فوق منازل ومزارع قرب كييف عاصمة أوكرانيا جريمة يندى لها جبين الإنسانية..والدان يعذبان طفليهما بوحشية كي يموتا..تفاصيل صادمة تخلص من الصداع بدون أدوية وفي أقل من 5 دقائق استفيدي من كنوز الطبيعة..وصفة طبيعية مذهلة لشد الجفن العلوي للعين وتُساعد في الحفاظ على بشرة صحية وناعمة ومتوهجة هذا ما تفعلة 3 ثمرات كيوي يومياً بجسمك..يعالج هذا المرض المزمن والشائع بعمق 5 أمتار.. العثور على رضيعة في بئر مهجور في الأردن..تفاصيل مؤلمة الصداع وتساقط الشعر..6 علامات تنذرك بنقص هذا الفيتامين المهم جداً للجسم!

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