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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أطلقت المملكة العربية السعودية اليوم الخميس تحذيرًا ونداء عاجلًا لمواطنيها الموجودين في أوكرانيا، في ظل العملية العسكرية التي يشنها الجيش الروسي هناك.

وطالبت السفارة السعودية في كييف المواطنين المتواجدين في أوكرانيا والذين لم يتواصلوا معها خلال فترة الإجلاء الماضية بسرعة التواصل معها في أقرب وقت ممكن.

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السعودية تدعو مواطنيها لمغادرة هذه الدولة “فورًا”

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وأوضحت السفارة في بيان لها أن هذا الاجراء جاء نظرًا للمستجدات التي تشهدها جمهورية أوكرانيا في الوقت الراهن وحرصًا من المملكة على سلامة المواطنين في كل مكان.

وفي وقت سابق، أعلن عدد من دول العالم عن إغلاق سفاراته في كييف ونقل الموظفين إلى لفوف في غرب أوكرانيا، كما حثت مواطنيها على مغادرة البلاد.

وتشن روسيا منذ فجر اليوم حربًا شاملة عل أوكرانيا استهدفت خلالها مدنا رئيسية منها العاصمة، كييف، إذ أمطرت الأراضي الأوكرانية بقصف صاروخي ومدفعي وتوغلت من جهات عدة داخل الأراضي الاوكرانية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق بأنه قرر شن عملية عسكرية في أوكرانيا، وشدد في خطاب تلفزيوني موجه للروس على أن الظروف “تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية”.