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صنعاء - ميسرا اسماعيل - شوهدت عشرات الدبابات والمدرعات والآليات الروسية التي دخلت أوكرانيا والمرابطة على حدودها في استعداد للهجوم، وعليها علامة (Z) .. فما سر هذا الحرف؟.. وإلى ما يرمز؟

تكاثرات التكهنات والفرضيات حول حقيقة هذا اللغز.. إلا أن المحللين قالوا ما يلي:

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ما سر حرف (Z) على الدبابات والمدرعات الروسية التي دخلت أوكرانيا ؟.. مفاجأة للجميع

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(1) القوات المكلفة "زورو"

محللون عسكريون ومدنيون قالوا إن حرف (Z ) يرمز إلى القوات الروسية المكلفة باقتحام أوكرانيا، ويطلق محللون على القوات التي تحمل حرف "Z" اسم "فرقة زورو"، وأشار آخرون إلى أن الجنود الروس وضعوا على ما يبدو هذه العلامة على عبواتهم أيضاً.

(2) علامة تعريفية للآليات المكلفة

ويقول محللون آخرون : "إنها علامات للآليات المكلفة بغزو أوكرانيا تحديداً دون غيرها".

(3) معناها أن لديها دور معين في أوكرانيا

بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فالرمز قد يشير إلى أن هذه المركبات لها أدوار معينة يجب أن تقوم بها وتم وضع هذه العلامات أيضًا على المدافع الذاتية.

(4) تعريف الصديق من العدو

وتشير التوقعات إلى أن هذه العلامات تؤكد أن روسيا لجأت إلى تكتيك أمريكي بريطاني استخدمته الدولتين في حرب الخليج حيث تم وضع علامة معينة على المعدات لتجنب النيران الصديقة أثناء الحرب، أي أن هذه العلامات تجعل القوات الروسية تستطيع تحديد أي المركبات والأسلحة التابعة لها وأيها تابعة للجانب الآخر لذلك قرر الروس وضع حرف Zللتعريف "صديق أو عدو" التى تستخدمها الجيوش فى زمن الحرب.

(5) لتفادي النيرات الصديقة

نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن أحد مصادرها أن الأوكرانيين لديهم دبابات متشابهة جدا مع الروس لذلك فإن الجيش الروسية يريد تفادي النيران الصديقة أو تقليل مخاطرها قدر المستطاع بالإضافة إلى تحديد اكتمال التسليح الكامل للجيش على الحدود قبل الغزو أم لا.

(6) زيلنسكي

بعض المحللين أرجعوا رمزيتها إلى اسم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي

يذكر أن حرف (Z) ليس من الأبجدية الروسية ، وهو ما شكل مفاجأة للجميع .

وأنت عزيزي القارئ ما تفسيرك للحرف (Z) على الآليات الروسية .