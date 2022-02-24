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صنعاء - ميسرا اسماعيل - إن كنت تتساءلين بشأن تفسير رؤية شخص في المنام باستمرار، ياسمينة إختارت أن تكشف لك الرسائل التي يحملها لك هذا الحلم وما يمكن أن يحصل معك.

تدل رؤية نفس الشخص باستمرار في الحلم على التفكير المستمر به ما ينعكس في الاحلام التي ترينها خلال نومك. كذلك، يكشف هذا المنام حالة التوتر والقلق التي تعيشينها بسبب وجود مشاكل بينك وبين هذا الشخص. من هنا، اهمية وضع حدّ لهذه المخاوف للتخلص من هذه الاحلام.

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ما هو تفسير رؤية شخص في المنام باستمرار ؟

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في حال لم يكن هناك اي مشاكل بينكما، رؤية هذا الشخص في الحلم بإستمرار دلالة على الخير الذي يمكن ان يحمله لك، وفي حال كنت عزباء فهذا الحلم يمكن ان يدل على الزواج.

اما اذا كان الشخص الذي ترينه في الحلم لا يعني لك شيئاً وانت على عداوة وخصومة معه فهذا يدل على الخوف الدائم لديك من وقع هذه العداوة بينكما وتأثيرها على حياتك ومشاريعك المستقبلية.

رؤية شخص تحبينه في المنام، يدل على سعيك للتقرب منه، وتطوير العلاقة بينكما. ويمكن ان يدل هذا الحلم على ان هذا الشخص يفكر فيك.

اما اذا رأيت في الحلم الشخص الذي تحبينه ميت، فهذا يدل على الشوق الذي تشعرين به لهذا الشخص والحاجة للصلاة والدعاء له.

رؤية شخص وهو ينظر اليك في الحلم يدل على المشاكل التي تواجهكما والتي عليكما العمل على حلّها، وحاجته الى الاهتمام والرعاية للتغلب على الصعوبات والضغوط التي تعيشينها.