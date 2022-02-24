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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الخميس أن مجموعة السبع وافقت على حزمة عقوبات "مدمرة" ضد روسيا، على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال بايدن في تغريدة على "تويتر": "التقيت هذا الصباح نظرائي في مجموعة السبع لمناقشة الهجوم الروسي غير المبرر على أوكرانيا واتفقنا على المضي قدما في فرض حزمة من العقوبات المدمرة وغيرها من الإجراءات الاقتصادية لمحاسبة روسيا... نقف مع شعب أوكرانيا الشجاع".

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بايدن يعلن استخدام "السلاح المدمر" ضد روسيا بعد هجومها على أوكرانيا

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​​وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن اليوم الخميس، عن "عملية عسكرية خاصة" داخل الأراضي الأوكرانية محذرًا من تدخل أي أجنبي، لأنه سيقوم بالرد الفوري.

ومن جانبه أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا، عقب ساعات من العملية العسكرية الروسية التي شنتها روسيا.