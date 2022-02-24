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صنعاء - ميسرا اسماعيل - بابا فانجا، المعروفة بلقب “العرافة العمياء” والتي تنبأت بهجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية. وخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي قدمت بدورها بعض تنبؤات مثيرة للاهتمام لعام 2021. لكنها لم تحقق، إلا أن وسائل الإعلام تحاول تطبيقها على أحداث2022 ، وذلك بعد إعلان بوتين غزو أوكرانيا.

اعتقدت هذه العرافة البلغارية أنها تتمتع بقوى نفسية من الله منذ سن الثانية عشرة عندما فقدت بصرها خلال عاصفة ترابية.

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نبوءة مرعبة للعرافة العمياء بشأن مصير بوتين وروسيا بعد غزو أوكرانيا.. ماذا قالت؟

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كما توقعت أن عام 5079 سيكون نهاية الكون. لكنها قالت إنه يمكن أن تحصل “أحداث مدمرة” في وقت أقرب من ذلك بكثير.

وتوقعت: “أحداثًا مدمرة ستغير مصير البشرية”.

ماذا قالت بابا فانجا عن مستقبل بوتين وروسيا؟

ادعت بابا فانجا أن المتطرفين الروس سيشنون حربًا على أوروبا. مع سيطرة روسيا على العالم يومًا ما.

في عام 1979، خلال لقاء مع الكاتب والرسام الروسي فالنتين سيدوروف، قالت بابا فانجا: “سيذوب كل شيء، كما لو كان جليداً، جزء فقط سيبقى- مجد فلاديمير ومجد روسيا.”

وأضافت “لا أحد يستطيع وقف روسيا وستزيل هذه الاخيرةِ كل شيء يعترض طريقها. وستصبح أيضًا سيدة العالم.”

ويزعم المخرصون ممن يصدقون روايات بعض النبوءات التي يطلقها العرافون، أن العرافة الشهيرة "بابا فانغا" البلغارية المولد، والعمياء التي رحلت عام 1996 كانت قد توقعت مصير الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين.

ويقولون إن المرأة التي سبق أن تنبأت بأحداث 11 سبتمبر وصعود #داعش وكارثة #تسونامي في آسيا، يمكن أن تحمل توقعاتها بخصوص #بوتين ملمحاً عن حقيقة ما سيجري في المستقبل، ربما القريب جداً.

وتحمل فانغا التي تعرف بـلقب "نوستراداموس البلقان" توقعاً مهماً بالنسبة لروسيا، وقد يصدقها البعض في ظل ما توقعت من كوارث ومفاجآت من قبل.

وبرغم أنها رحلت في عام 1996 عن 85 عاماً فقد تركت ما يمكن أن يكشف تصورات حول ما يمكن أن يجري اليوم في عام 2018.

وتزعم توقعات هذه السيدة العمياء أن #روسيا وفي ظل بوتين في هذه المرحلة سوف تسيطر على العالم.

التوقع يعود لعام 1979

وينقل أنه في عام 1979، خلال لقاء مع الكاتب والرسام الروسي فالنتين سيدوروف، قالت فانغا: "كل شيء سوف يذوب، كما لو كان الجليد. يبقى شيء واحد فقط دون مساس - مجد فلاديمير، مجد روسيا".

وتضيف: "كثيراً من سيتم تحويلهم لضحايا، لكن لا أحد يستطيع أن يوقف روسيا".

وتمضي للإضافة: "سيحاول الكلّ إزالتها من كل جانب، وعدم الاحتفاظ بها. لكنها سوف تصبح رغم ذلك ربة العالم".

ويربط عشاق التخريص والتوقعات بين هذه الأقوال القديمة لعرافة البلقان، وما يحدث من تطورات أخيرة بين روسيا والغرب، على إثر قصة الجاسوس الروسي الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا، الذي سمم بالأراضي البريطانية.

وقد منحت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا #ماي 23 دبلوماسياً تم تحديدهم على أنهم "ضباط استخبارات غير مصرح بهم"، مدة سبعة أيام لمغادرة المملكة المتحدة، وهي خطوة وصفها السفير الروسي لدى المملكة المتحدة ألكسندر فلاديميروفيتش ياكوفينكو بأنها "غير مقبولة على الإطلاق" وتمثل "استفزازاً".

في غضون ذلك، أبلغت السفارة الروسية #بريطانيا أنها لا ينبغي أن تهدد دولة نووية.

حروب ونووي

وقبل وفاتها، تنبأت فانغا بمستقبل مجيد لروسيا مرة أخرى، حسبما ذكرت صحيفة الديلي بوست، وحيث وفقاً للعرافة البلغارية، ستكون روسيا القوة العظمى الوحيدة في العالم.



كما أنها قدمت نبوءة مرعبة حول استخدام الأسلحة النووية والحرب العالمية الثالثة.

وقد أصيبت العرافة بالعمى في طفولتها بعد إعصار غريب، ومن يومها أصبح لديها القدرة على توقع المستقبل، وأفادت أنها قدمت المئات من التوقعات خلال مسيرتها المهنية التي استمرت 50 عاماً.

توفيت بابا فانجا في عام 1996 عن عمر يناهز 85 عامًا، لكن يُقال إن توقعاتها ظلت رائحة حتى بعد وفاتها.