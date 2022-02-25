الصين تدخل على خط الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتفاجئ الغرب بهذا التحرك

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جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية اليوم بين الوزير الصيني ونظيره الروسي سيرغي لافروف.

وأكد وزير الخارجية الصيني على ضرورة التخلي عن عقلية الحرب الباردة بشكل كامل، وإقامة آلية متزنة وفعالة ومستدامة للأمن الأوروبي من خلال الحوار والتفاوض.

من جانبها قالت الخارجية الروسية في بيان لها، إنه جرى خلال الاتصال تبادل لوجهات النظر حول الوضع الحالي في شرق أوكرانيا في سياق اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك والقرار الذي اتخذه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في هذا الشأن".

وأشارت وزارة الخارجية الروسية، أنه، "تم التأكيد على أن روسيا والصين تصران على ضرورة احترام جميع الدول لمبدأ وحدة الأمن".

وبدأت قوات روسية في وقت سابق اليوم تنفيذ عملية عسكرية خاصة شرقي أوكرانيا.

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