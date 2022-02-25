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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلن مستشار الرئاسة الأوكرانية، عن مقتل 200 جندي من القوات الخاصة الروسية، في مطار غوستوميل.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "​رويترز"​ نقلًا عن مكتب مستشار الرئاسة الأوكرانية، أن "قواتنا تستعيد السيطرة على مطار غوستوميل"، مشيرًا إلى أن "هدف العملية الروسية واضح وهو محاصرة ​​كييف​​ وإنشاء ممر إلى جزيرة القرم".

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عاجل : هزيمة كبرى للجيش الروسي في أوكرانيا وما حدث قلب موازين المعركة

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وكانت قد نقلت الوكالة عن مستشار في الرئاسة الأوكرانية، بأن "​​القوات الروسية​​ سيطرت على منشأة ​الطاقة​ في تشيرنوبل" كما "سيطرت على مهبط هوستوميل"، في كييف، معتبرًا أن "سيطرة القوات الروسية على محطة تشرنوبل النووية قد تؤدي لكارثة بيئية كبرى".

وكان البنتاجون قد أعلن اليوم أن روسيا أطلقت أكثر من 160 صاروخا باليستيا ومن طراز كروز على أوكرانيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، وأكد أن القوات الروسية لم تسيطر بعد على أى تجمعات سكانية.

وأكد أن روسيا لم تستخدم بشكل كامل قدراتها السيبرانية العسكرية مشيرا إلى أنه من غير الواضح لماذا امتنعت عن ذلك.

يذكرأن، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تخصيص 20 مليون دولار من صندوق الطوارئ لمساعدة أوكرانيا.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة -وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، مساء الخميس- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى عودة الجيش الروسي إلى ثكناته، مبينا في الوقت ذاته أن العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا غير مقبولة.