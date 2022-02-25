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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلنت الخارجية التركية، الجمعة، أن أنقرة لا تستطيع تلبية الطلب الأوكراني بمنع السفن الحربية الروسية من الوصول إلى البحر الأسود عبر مضيقي البوسفور والدردنيل، كاشفة عن السبب وراء قرارها.



وفي تصريحات أدلى بها في كازاخستان، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن بلاده تدرس طلب كييف، لكنه أضاف أن "لروسيا الحق بموجب اتفاقية مونترو لعام 1936، في إعادة السفن إلى قواعدها الأصلية، وهي البحر الأسود في هذه الحالة".

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تركيا توجه صفعة مدوية لأوكرانيا وتتخذ إجراءات جريئة لصالح روسيا

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وأضاف أنه "حتى إذا قررت تركيا بعد عملية قانونية قبول طلب أوكرانيا وإغلاق المضيقين أمام السفن الحربية الروسية، فلن يتم المنع إلا من السفر في الاتجاه الآخر، بعيدا عن قواعدهم الأصلية في البحر المتوسط".

ونقلت صحيفة "حرييت" التركية اليومية عن جاويش أوغلو قوله: "إذا تقدمت الدول المشاركة في الحرب بطلب لإعادة سفنها إلى قواعدها، فمن الواجب السماح بذلك".

وتناشد أوكرانيا تركيا منع السفن الحربية الروسية من المرور عبر مضيقي البوسفور والدردنيل المؤديين إلى البحر الأسود، بعد أن شنت موسكو الخميس هجوما شاملا على أوكرانيا من البر والجو والبحر.

وبموجب اتفاقية مونترو لعام 1936، تسيطر تركيا على المضيقين ويمكن أن تحد من مرور السفن الحربية أثناء الحرب أو في حالة التهديد، لكن الطلب وضع أنقرة في موقف صعب في الوقت الذي تحاول فيه الموازنة بين التزاماتها مع الغرب وعلاقاتها الوثيقة مع روسيا.