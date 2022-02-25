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صنعاء - ميسرا اسماعيل - اعتاد الملايين من عشاق محمد صلاح حول العالم على رؤيته بإطلالة مميزة للغاية في مصيفه المفضل بجزر المالديف، لكن أحد أبرز الطقوس التي يعشقها الملك المصري ونجم ليفربول هو مشروبه الذي ظهر به في أكثر من صورة.

ومشروب محمد صلاح الذي اعتاد على الظهور به هو مشروب ماء جوز الهند، والذي ينصح به خبراء التغذية كثيرًا لما يحتويه من عناصر مميزة للغاية، خاصة مرضى السكر والكلى.

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المشروب المفضل لـ«محمد صلاح».. مفعوله سحري لمرضى السكر والكلى

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فوائد مشروب ماء جوز الهند:

ـ مفيد لمرضى السكري

مرضى السكري قد يعانون من وخز في القدمين، كما تتأثر كل من الكليتين والعينين، ويحدث هذا نتيجة عدم قدرة الدم على التدفق بالشكل الملائم، ويتميز ماء جوز الهند بالقدرة على تنشيط الدورة الدموية، ومن خلال ذلك، يساعد على تخفيف الأعراض المختلفة لمرضى السكري.

ـ يعرف ماء جوز الهند بأنه مرطب قوي للجسم وخفيف على المعدة ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية والمعادن الأساسية المهمة.

ـ يعمل ماء جوز الهند كمدر للبول، مما يساعد على سرعة التخلص من السموم والفضلات خارج الجسم. كما يساعد أيضا على تحسين أداء وظيفة الكليتين، وقد أظهرت بعض الأبحاث العلمية أن شرب ماء جوز الهند قد يساعد على إذابة حصوات الكلى.

ـ يساعد في تحسين القلب والأوعية الدموية

ويفضل تناول ماء جوز الهند مرة واحدة في اليوم لتحسين صحة القلب ، فقد أظهرت الدراسات أن ماء جوز الهند يقلل من خطر الإصابة بالأزمات القلبية وانخفاض ضغط الدم.

ـ يساعد ترطيب الجسم بشكل كافٍ على منع تخزين الدهون، ما يساعد على رفع درجة حرارة الجسم، مما يؤثر إيجابيا على عملية التمثيل الغذائي. وبذلك، يساعد ماء جوز الهند على التخلص من الوزن الزائد.

ـ ينقي الجسم من السموم

يعمل ماء جوز الهند كمدر للبول، مما يساعد على سرعة التخلص من السموم والفضلات خارج الجسم. كما يساعد أيضا على تحسين أداء وظيفة الكليتين، وقد أظهرت بعض الأبحاث العلمية أن شرب ماء جوز الهند قد يساعد على إذابة حصوات الكلى.

ـ يساعد على تقوية العظام

يحتوي ماء جوز الهند علي كمية كبيرة من الكالسيوم اللازم لصحة العظام كما أنه يحتوي على الماغنسيوم الذي يزيد من قوتها أيضا.

ـ يعتبر ماء جوز الهند من المشروبات التي تساعد على التخسيس ويتمتع بطعم ونكهة منعشة ويعمل على تعزيز طاقة الجسم لاحتوائه على الإنزيمات الطبيعية ونسبة قليلة من السعرات الحرارية.