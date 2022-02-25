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دولة عظمى تعلن فشل الغزو الروسي على أوكرانيا ومقتل 2800 جندي من القوات الخاصة الروسية .. تطورات مفاجئة

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زيلينسكي يعلن أن روسيا نفذت ضربة على البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا

ال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، الجمعة، إن روسيا فقدت أكثر من 450 فردًا من قواتها، وفشلت في تحقيق أي من أهدافها الرئيسية في الساعات الأربع والعشرين الأولى من تدخلها العسكري في أوكرانيا.

ووفقًا لتقييم الحكومة البريطانية، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “ينوي السيطرة على أوكرانيا بأكملها”، بحسب ما أكد “والاس” لشبكة “سكاي نيوز” المحلية.

وتابع وزير الدفاع البريطاني قائلاً إن “تقييمنا للوضع الصادر صباح اليوم يشير إلى أن روسيا لم تحقق أيًا من أهدافها الرئيسية.. في الواقع، إنها متأخرة عن جدولها الزمني المأمول.. لقد فقدوا أكثر من 450 فردًا من قواتهم”.

ونوّه المسؤول البريطاني أن “القوات الخاصة الروسية التي حاولت الاستيلاء على أحد المطارات المهمة تم صدها، واستعاده الأوكرانيون”.

واختتم والاس قائلاً إن “الجيش الروسي فشل في تحقيق هدفه الرئيسي في اليوم الأول من العملية العسكرية في أوكرانيا”.

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعها ردود فعل غاضبة من عدة دول في العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

من جهتها كشفت رئاسة الأركان الأوكرانية، الجمعة، عن حجم الخسائر التي كبدتها للقوات الروسية في ثاني أيام تدخلها العسكري في البلاد.

وقالت رئاسة الأركان، في بيان، إن القوات الأوكرانية تمكنت حتى الآن من تدمير 516 مدرعة، وإسقاط 7 مروحيات، و10 مقاتلات تابعة لروسيا.

وأضاف البيان أن خسائر موسكو شملت أيضا مقتل أكثر من 2800 جندي، وتدمير قرابة 80 دبابة و20 صاروخا مسيرا، وأكد مواصلة الجيش الأوكراني التصدي للعملية العسكرية الروسية.

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

ووفقا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قُتل أكثر من 130 شخصا، بينهم مدنيون، في اليوم الأول للتدخل العسكري الروسي.

وأعلن الجيش الأوكراني اليوم الجمعة أن روسيا لم تتكبد مثل هذه الخسائر الفادحة في مثل هذا الوقت القصير في أي صراع.

وجاء في بيان للجيش الأوكراني: “الأمهات الروسيات يرسلن أبناءهن إلى موت محقق لأن القوات المسلحة الأوكرانية تقف في الجبهات وستدافع عن بلادها ضد المحتلين”.

وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عدم وقوع خسائر في صفوفها. ولا يمكن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

في غضون ذلك، تحركت القوات الأوكرانية بمعدات عسكرية ثقيلة إلى كييف للدفاع عن العاصمة. ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية “أونيان” عن عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، قوله: “المدينة في وضع دفاعي”، مضيفا أن إطلاق النار والانفجارات في بعض المناطق تعني مقاومة “مخربين” روس.

وقال كليتشكو: “الوضع صعب لكننا نؤمن بقواتنا المسلحة وندعمها”. ودعت سلطات المدينة السكان إلى إغلاق كاميرات المراقبة حتى لا تتمكن القوات الروسية من رؤية المواقع الأوكرانية عبرها.

الأناضول – د ب ا