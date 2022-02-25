نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أول تحرك كويتي رسمي بعد دعوة سياسي شيعي عراقي بضم الكويت إلى العراق على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - أصدرت السفارة الكويتية في العراق، اليوم (الجمعة) بيانًا تحتج فيه على تغريدة السياسي ورجل الدين الشيعي إياد جمال الدين الذي اعتبر فيها أن الكويت “قضاء عراقيًا”.

وجاء في البيان: “نعرب عن إدانتنا ورفضنا القاطع للتغريدات المسيئة التي أصدرها رجل الدين العراقي يدعى إياد جمال الدين، والتي أهان فيها، على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به، دولة الكويت، رموزها وقيادتها وشعبها، وحمل عبارات غير مقبولة ومستهجنة ومرفضة”.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:

خطير .. ظهور هذه العلامة على قدميك تشير إلى نقص فيتامين ب 12 إلهام لجسمك وأنك مهدد بتلف الأعصاب

أوكرانيا: إشعاعات مقلقة في محطة تشرنوبيل النووية التي استولت عليها القوات الروسية

مذيع الجزيرة فيصل القاسم يفجر مفاجأة مزلزلة: بوتين في وضع كارثي .. وهذا ما سيحدث لروسيا في أقل من شهر

شاهد.. حفل زفاف يتحول الى شجار عنيف بين المعازيم وما حدث للعريس كارثة مروعة (فيديو)

أول تحرك كويتي رسمي بعد دعوة سياسي شيعي عراقي بضم الكويت إلى العراق

6 فوائد سحرية لشرب الماء الساخن..ستدفعك لشربه دائماً

انتصر عليه سمير صبري.. 5 نصائح للوقاية من سرطان القولون

دولة عظمى تعلن فشل الغزو الروسي على أوكرانيا ومقتل 2800 جندي من القوات الخاصة الروسية .. تطورات مفاجئة

وداعاً للكرش دون رجيم أو جراحة .. استشاري يكشف عن إبر طبية تخلص أصحاب "الكروش" من محنتهم .. فيديو

مواطن أوكراني يتصدى وحيدًا لقافلة مدرعات روسية بطريقة لا تصدق .. شاهد الفيديو الذي أدهش العالم

شاهد ما فعله شاب أوكراني بعد وقوفة أمام المدرعات الروسية دفاعاً عن بلاده..فيديو

اكتشاف مهم بالأمعاء يحارب الأمراض بصورة مستدامة

احترس..الألم المزمن علامة على متلازمة غامضة

وجبة مثالية لمرضى السكري وأكثر.. تعرفوا على أهم فوائد البامية الجبارة..تعرف عليها لاول مرة

نوع من الخضروات احذر ولا تغسله قبل الطهي.. أضرار يجهلها الجميع

معشوق الملايين..فاكهة لذيذي ومفيدة لحماية العظام والوقاية من السرطان وتصلب الشرايين وخفض نسبة الكوليسترول والسكري في الدم

شاهد ما فعله جندي روسي أمام صراخ سيدة أوكرانية .. فيديو أثار دهشة الجميع

المشروب المفضل لـ«محمد صلاح».. مفعوله سحري لمرضى السكر والكلى

لمرضى ارتفاع ضغط الدم..مخاطر قد يهددك بها "باراسيتامول" في هذه الحالة

مشهد لا يتكرر كثيراً..شاهد لحظة سقوط صاروخ روسي وسط أحد الشوارع في كييف ولا ينفجر (فيديو)

شخص واحد ينقل العدوى لـ13 آخرين.. تحذيرات من مرض خطير جدا أسرع من كورونا

عاجل : القوات الروسية تقتحم العاصمة الأوكرانية كييف (تطورات جديدة)

5 فوائد عظيمة لهذا المشروب الساخن.. ستجعلك تعشق تناوله!

الخيار النووي لكبح روسيا.. ما هو نظام "SWIFT" الذي تطالب أوكرانيا بحظره عن موسكو؟

خبيرة تغذية..تكشف عن طريقة لسد نقص فيتامين "د" من دون أدوية..تعرف عليها الان

الرئيس الأوكراني يعرض على روسيا العودة إلى طريق السلام..فيديو

ظهور هذه العلامة في الفم تدل على نقص فيتامين B12 الضروري لجسمك.. لا تتجاهلها

وأضاف البيان أنه “في الوقت الذي تعرب فيه السفارة عن استيائها الشديد من مثل هذه الأعمال التي تهدف إلى تقويض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، فإنها تدعو السلطات العراقية المعنية إلى كبح جماح هذه الأصوات النافرة من خلال اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم”، وفقا لـ”روسيا اليوم”.

وكتب رجل الدين الشيعي إياد جمال الدين، في تغريدة: ” أقترح على محافظ البصرة (بعد أن نسترجع الكويت) إلى محافظة البصرة أن يعين الشاعرة الدكتور سعاد الصباح (قائم مقام) منطقة الكويت”.