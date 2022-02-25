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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يدعم VITAMIN B12 الأداء الحيوي للجسم لذا فلا عجب أن انخفاض B12 يسبب سيلًا من المشاكل. في حين أن بعض هذه المشاكل قد تبدو غير ضارة ، فإن البعض الآخر يمكن أن يشير إلى "تلف الأعصاب المحتمل" يحذر هولاند وباريت.

مساهمة فيتامين ب 12 في الجسم لا تقدر بثمن. يلعب دورًا رئيسيًا في إنتاج خلايا الدم الحمراء ، وكذلك في الحمض النووي الخاص بك ، والعمل الطبيعي لجهازك العصبي. فيما يتعلق بالأخير ، فإن التقصير في المقدار المطلوب من B12 يمكن أن يسبب تلف الأعصاب.

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خطير .. ظهور هذه العلامة على قدميك تشير إلى نقص فيتامين ب 12 إلهام لجسمك وأنك مهدد بتلف الأعصاب

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ظهور هذه العلامة في الفم تدل على نقص فيتامين B12 الضروري لجسمك.. لا تتجاهلها

وفقًا لهولاند وباريت ، "هذا العرض هو انعكاس لتلف الأعصاب أو مشاكل الأعصاب المحتملة".

كيف؟ يشرح الجسم الصحي: "فيتامين ب 12 مهم لعملية التمثيل الغذائي التي تنتج المايلين. المايلين يحيط بأعصابك لحمايتها وعزلها.

"إذا لم تحصل على ما يكفي من فيتامين ب 12 ، يتم إنتاج المايلين بشكل مختلف ، ولا يعمل نظامك العصبي بشكل جيد.".

كما يوضح ، يمكن أن يكون الإحساس بالوخز في يديك وقدميك علامة على حدوث ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من الحالات يمكن أن تؤدي إلى ظهور دبابيس وإبر.

وتشمل هذه:

عرق النسا تصلب متعدد الحصول على علاجات مثل العلاج الكيميائي. كيف تجاوب تنصح NHS بزيارة طبيب عام إذا كنت تعاني من أعراض نقص فيتامين ب 12 .

يوضح الجسم الصحي: "يمكن تشخيص هذه الحالات غالبًا بناءً على الأعراض ونتائج فحص الدم".

من المهم تشخيص نقص فيتامين ب 12 وعلاجه في أسرع وقت ممكن.

تحذر هيئة الخدمات الصحية الوطنية "على الرغم من أن العديد من الأعراض تتحسن مع العلاج ، إلا أن بعض المشكلات التي تسببها الحالة يمكن أن تكون لا رجعة فيها إذا تُركت دون علاج".

"كلما طالت مدة الحالة دون علاج ، زادت فرصة حدوث ضرر دائم."

ما الذي يسبب انخفاض فيتامين ب 12؟ هناك نوعان من الأسباب الرئيسية لنقص فيتامين ب 12 - فقر الدم الخبيث والنظام الغذائي.

فقر الدم الخبيث هو السبب الأكثر شيوعًا لنقص فيتامين ب 12 في المملكة المتحدة. إنها حالة من أمراض المناعة الذاتية ، مما يعني أن جهازك المناعي يهاجم الخلايا في معدتك التي تنتج العامل الداخلي ؛ بروتين يستخدمه جسمك لامتصاص فيتامين ب 12.

يمكن أن يصاب بعض الأشخاص بنقص فيتامين ب 12 نتيجة عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين ب 12 من نظامهم الغذائي.

أولئك الذين يلتزمون بشكل صارم بنظام غذائي نباتي أو نباتي معرضون بشكل أكبر لخطر نقص فيتامين ب 12 لأن فيتامين ب 12 موجود بشكل طبيعي في اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان.

يعتمد علاج نقص فيتامين ب 12 على سبب الحالة.

يمكن علاج معظم الناس بسهولة عن طريق الحقن أو الأقراص لتعويض الفيتامينات المفقودة.

هناك نوعان من حقن فيتامين ب 12:

هيدروكسوكوبالامين سيانوكوبالامين. "إذا كان نقص فيتامين ب 12 ناتجًا عن نقص الفيتامين في نظامك الغذائي ، فقد يتم وصف أقراص فيتامين ب 12 لتتناولها يوميًا بين الوجبات" ، كما تلاحظ هيئة الخدمات الصحية الوطنية.