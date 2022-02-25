قوات مسلمة تردد "الله أكبر" وتشارك في صفوف القوات الروسية في معركة الغزو الروسي لأوكرانيا (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - وثق مقطع فيديو جديد استعداد آلاف المقاتلين من الشيشان، للانضمام إلى صفوف القوات الروسية لغزو أوكرانيا، مرددين "الله أكبر".

ورصد مقطع الفيديو، المتداول عبر موقع تويتر، احتشاد أكثر من 10 آلاف مقاتل من مؤسسات إنفاذ القانون الشيشانية، وهي تستعد للمشاركة في الغزو الروسي على أوكرانيا.

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وبحسب وكالة سبوتنيك قال رئيس الشيشان: "إذا كنت تريد حقًا الالتقاء بنا، فنحن ندعوك بكل سرور إلى فوج أحمد حاجي قديروف"، مشيرًا إلى أن المقاتلين الشيشانيين الذين سيتم إرسالهم إلى أوكرانيا سيتمركزون في أكثر المواقع سخونة.

وبدأ الجيش الروسي عملية عسكرية في إقليم دونباس شرق أوكرانيا، الخميس، وذلك في أعقاب قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال دونتيسك ولوجانسك.