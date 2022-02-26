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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف محمد الفوزان التميمي المختص بالتدريب الرياضي، مخاطر حمامات السونا والجلوس داخلها لفترات طويلة، مشيرًا إلى أن البعض يعتقد أن الجلوس في حمام السونا يسهم في حرق الدهون والشحوم على الجسم وهذا اعتقاد خاطئ.

وأوضح "التميمي" خلال لقائه في برنامج "ياهلا" المذاع عبر قناة "روتانا خليجية"، إن لفقد كيلو من الجسم لا بد من حرق 7700 سعر حراري، ويجب أن تخرج بعملية تكسير الدهون وهي عملية معقدة عن طريق الزفير (ثاني أكسيد الكربون) من الرئة بنسبة 84%، والباقي يتحول لماء بنسبة 16% عن طريق البول والعرق ولذلك فالعرق هو الآخر ليس له علاقة بإنقاص الوزن.

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المداومة على هذا الأمر يؤدي إلى العقم ويسبب أمراضاً كثيرة .. استمع إلى تحذيرات هذا الطبيب المختص

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وحذر من مخاطر الجلوس لفترات طويلة في السونا، موضحًا أن مدة الجلوس في السونا لايفترض أن تزيد على 15 دقيقة ولا تزيد عن مرة في الشهر فقط، لأنه في السونا تنخفض درجة الحرارة في الجسم وتتفتح الأوعية الدموية ويكون جريان الدم بشكل أعلى وينخفض الضغط، لذا لا ينصح بها لمرضى الضغط والقلب والكلى.

كما كشف في الوقت نفسه، أن الجلوس في السونا في فترة زمينة أكثر من ربع ساعة بشكل مداوم يؤدي إلى انخفاض في الحيوانات المنوية لدى الرجال وبالتالي قد يؤدي إلى العقم.