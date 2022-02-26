نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر شاهد كيف تتساقط طائرات "سوخوي 35 " الروسية أثناء اشتباكها مع طائرات الميغ 29 الأوكرانية على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - أسقط طيار أوكراني طائرة روسية من طراز سوخوي 35 وذلك في إطار تصدي الجيش الأوكراني للهجوم الروسي الذي يستهدف الأراضي الأوكرانية.

ووثق مقطع فيديو لحظة قيام طيار أوكراني باعتراض الطائرة الروسية وتحطيهما بعد اختراقها المجال الجوي لأوكرانيا.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:

دراسة أمريكية تفجر مفاجأة صادمة وتكشف عن نوع شائع من الشاي يسبب الإصابة بالسرطان!

شاهد كيف تتساقط طائرات "سوخوي 35 " الروسية أثناء اشتباكها مع طائرات الميغ 29 الأوكرانية

5 علامات في ساقيك تشير إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم إلى مستويات خطيرة.. هذا ما عليك القيام به فورا

المداومة على هذا الأمر يؤدي إلى العقم ويسبب أمراضاً كثيرة .. استمع إلى تحذيرات هذا الطبيب المختص

وأخيرًا.. أمريكا تتدخل عسكريًا في الحرب الروسية الأوكرانية وترسل عشرات الآلاف من الجنود وقوات عسكرية ضخمة (فيديو)

قوات مسلمة تردد "الله أكبر" وتشارك في صفوف القوات الروسية في معركة الغزو الروسي لأوكرانيا (فيديو)

شاهد.. القوات الروسية تدمر قافلة عسكرية أوكرانية بالكامل

خطير .. ظهور هذه العلامة على قدميك تشير إلى نقص فيتامين ب 12 إلهام لجسمك وأنك مهدد بتلف الأعصاب

أوكرانيا: إشعاعات مقلقة في محطة تشرنوبيل النووية التي استولت عليها القوات الروسية

مذيع الجزيرة فيصل القاسم يفجر مفاجأة مزلزلة: بوتين في وضع كارثي .. وهذا ما سيحدث لروسيا في أقل من شهر

شاهد.. حفل زفاف يتحول الى شجار عنيف بين المعازيم وما حدث للعريس كارثة مروعة (فيديو)

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، بدء عملية عسكرية في إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذى اعترفت روسيا باستقلاله قبل أيام، وأبرمت مع قادته اتفاقية صداقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكري في مدن أوكرانية خلال الساعات الماضية.

وخلف الغزو الروسي على أوكرانيا الكثير من الخسائر المادية، حيث أدى القصف الروسي إلى انهيار وتدمير العديد من المنازل وفرار آلاف المدنيين الأوكرانيين إلى الحدود، وتدمير عشرات الآليات العسكرية وأيضا مقتل المئات من الأوكرانيين كما قتل عدد من الجنود الروس .